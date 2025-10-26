Öneriler sunuldu

Milli Eğitim Bakanlığı, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) ve Uluslararası Final Üniversitesi (UFÜ) iş birliğiyle düzenlenecek “Yeşil Direnç Zirvesi”, Girne’de yapıldı.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Uluslararası Final Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde yürütülen Yeşil Okullar Projesi kapsamında düzenlenen Yeşil Direnç Zirvesi’ne katıldı.

Çevre bilincini artırmak ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen zirvede, Yeşil Okullar elçisi Buray da yer aldı.

Girne Acapulco Otel’de gerçekleştirilen zirvede “Gıda Krizi Kapıda: Kuraklık, Göç ve Erişilebilir Gıda” konulu panelde tarım ve gıda alanında çözüm önerileri paylaşıldı.

Zirve kapsamında düzenlenen oturumlarda, okullarda çevre duyarlılığının artırılması, karbon ayak izinin azaltılması, geri dönüşüm ve doğa dostu eğitim modelleri ele alındı. Yetkililer, projeyle birlikte öğrencilerin hem çevre bilinci kazanmasının hem de geleceğe daha dirençli, sürdürülebilir bir dünya için aktif rol almasının hedeflendiğini belirtti.

Eksik yasa ve tüzükler çıkarılmalı

Zirvede konuşan Nilden Bektaş Erhürman, çevre konusundaki eksik yasa ve tüzüklerin çıkarılmasının, denetimlerin yapılmasının ve çevre suçlarındaki cezaların uygulanmasının önemine dikkat çekerek, KKTC’de çevre konusunda bir kültür geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, küçük bir ada ülkesi olduklarını hatırlatarak doğal kaynakların sınırsız şekilde kullanıldığını, su kaynaklarının yeterince korunmadığını ve atıkların halen düzgün bir şekilde toplanamadığını belirtti. “Toprağımız kirleniyor, elektrik üretiminde temiz enerji kullanamıyoruz ve doğamız zarar görüyor” diyen Erhürman, mühendislik çözümleri ve siyasi irade ile halk desteğinin çevre sorunlarının çözümünde kritik rol oynayacağını söyledi.

Konuşmasının ardından Nilden Bektaş Erhürman, Yeşil Okullar Projesi kapsamında Yeşil Okul Elçisi olan sanatçı Buray’a ödül ve plaket takdim etti. Zirvenin düzenlenmesinde emeği geçen GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve yönetim kurulunu kutladı.

Erhürman, Kıbrıs Türk Halkının çevre konusunda duyarlılığa sahip olduğunu ve bu kültürü geliştirerek sürdürülebilir çevre politikalarının hayata geçirilebileceğini belirtti.



