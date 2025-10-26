Korku verdi

Kuzey Kıbrıs’ın İskele ve diğer bazı bölgelerinde Rum arazileri üzerinde mülk inşa ederek satışını yapmakla suçlanan Cesars grubu CEO’su Simon Aykut’a 5 yıl hapislik cezası verilmesi Güney Kıbrıs’ın gündeminde ilk sıraya yerleşti. Ünlü Rum avukat Hristos Klerides, Simon Ay-kut’a 5 yıl hapislik cezası verilmesinin, Rum arazileri üzerinde mülk inşa edenlerin ve alıcıların yargılanmasının önünü açtığını söyledi

Aykut’a verilen 5 yıl hapislik cezasının uluslararası topluma bir mesaj verdiğine dikkat çeken Klerides "Bu karar, özellikle işgal altındaki topraklarda yasadışı yatırım yapmayı düşünenlere yönelik olmak üzere her yöne yankı uyandıran bir ilktir" dedi.

Kararın, benzer faaliyetlerde bulunan ve yatırım yapan diğer kişileri caydıracağını vurgulayan Klerides, bunun kuzeyde yasadışı olarak Kıbrıs Rum mallarını satan diğer "emlakçılara" yönelik güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

"Bu, bunu kendi riskleri altında yaptıkları ve büyük ihtimalle hiçbir zaman yasal bir tescil bel-gesi alamayacakları yönünde bir mesajdır" diyen Klerides, Rum yetkililerin davayı ilerletme biçimini överek, kararın, kuzeydeki Rum arazileri üzerine inşa edilen ev ve diğer mülklerin alıcı-larının yargılanmasının önünü açtığını belirtti.

Herkes aklını başına alsın

Cyprus Mail’de yer alan habere göre; avukat Klerides "Bugüne kadar fiili durumun hukuki hale geldiğini düşünenlerin aklını başına almasını umuyorum. Bu bizim imzamız olmadan olmadı ve olmayacak" dedi.

Aykut'un mahkûmiyetinin, Rumlara ve Avrupa'ya mülkiyet haklarının zaman içinde yok edil-mediği mesajını verdiğini belirten Klerides, Kıbrıs'ta hala yasadışı bir işgalin olduğunu, "işgal edilen topraklara ilişkin eylemlerin" ne tanınabileceğini ne de yasal olarak dönüştürülebileceğini vurguladı.

"Bu bizim açımızdan bir iyimserlik ve umut mesajıdır" şeklinde konuştu.

İsrail’e iadesi istenebilir

Bu arada mahkeme kararının ardından Aykut ve avukatı Maria Neophytou'nun cezanın ağırlığına itiraz etmek için 10 günü bulunuyor. Ancak henüz itirazda bulunma niyetlerine dair bir işaret gelmedi.

Türkiye, İsrail ve Portekiz vatandaşlığına sahip olan Aykut'un cezasını Kıbrıs'ta mı çekeceği yoksa "memleketlerinden" birine mi sınır dışı edileceği henüz belli değil.

Yerel basında yer alan haberlere göre, mahkeme daha önce Aykut'un prostat rahatsızlığının Kıbrıs Merkez Cezaevlerinde yeterli şekilde tedavi edilemeyeceği yönündeki iddiaları da red-detmişti.

Aykut’un, İsrail’e iadesi konusunun gündemde olduğu belirtilirken, bu konunun hafta içinde netleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2025, 09:05