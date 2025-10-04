Avrupa Gazze için ayaklandı 

İsrail’in, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na saldırısının ar-dından dünyanın dört bir yanında eylem vardı. Avrupa başkentlerinde polis göstericilere sert müdaha-le etti, yüzlerce kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Sumud Filosuna düzenlediği baskına tepkiler artıyor. Barcelona'dan Bratislava'ya, Lahey'den Stockholm'e kadar birçok Avrupa kentinde yüz binlerce kişi İsrail karşıtı gösterilerde sokağa indi.

İspanya'nın başkenti Madrid ve Barselona’da protestocular polisle çatıştı. Filistin bayraklarıyla yürü-yen protestocular İspanya'nın Küresel Sumud Filosuna desteğini devam ettirmesini istedi. Polis on bine yakın protestocuyu dağıttı, onlarca kişi gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da da polis protestocuları dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. 'Gaz-ze'de açlıktan ölümleri durdurun' yazılı pankartlarla sokaklara dökülenler polisle karşı karşıya geldi.

Filonun başlangıç noktası olan İtalya'da da eylemler geniş katılımlıydı. Başkent Roma ile Milano'da yürüyüşler düzenlendi. Kolezyum'un önü Filistin bayraklarıyla doldu. Cenova'daysa bir tren istasyonu kapatıldı.

İsveç’in başkenti Stockholm’de de yüzlerce kişi İsrail'i protesto etti. Kent merkezinde düzenlenen gös-terilerde polis bazı eylemcileri gözaltına aldı.

Hollanda’da göstericiler Dışişleri Bakanlığı’nın girişini kapattıktan sonra Lahey Merkez İstasyonu’nu da bloke etti. Gece geç saatlere kadar devam eden eylemlerde polisin müdahalesi sonucu çok sayıda gös-terici gözaltına alındı.

Portekiz'in başkenti Lizbon ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde Filistin'e destek için düzenlenen pro-testoda, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

Filistin'e desteğin en büyük olduğu Avrupa ülkesi olan İrlanda'da da yollar kapatıldı. Eylemlere meclis-ten de destek verildi.

İtalya’nın Torino kentinde yüzlerce kişi, Gazze Sumud Filosu’yla dayanışma amacıyla ilan edilen genel grev günü düzenlenen gösterilerde bir araya geldi. Protestocular, kentin ev sahipliği yaptığı “Italian Tech Week” kapsamında Amazon’un kurucusu Jeff Bezos ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i hedef alarak tepkilerini dile getirdi. Kentteki gösteriler nedeniyle etkinliğin düzenlendiği bina çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alınırken, bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

Aktivist Schütter, açlık grevine başladı

Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırının ardından İsrail'in yasa dışı şekilde alıkoyduğu gemilerde bulunan Avusturyalı aktivist Julian Schütter'in, Gazze'deki "çocukları kasıtlı olarak açlıktan öldüren bir oluşumdan yiyecek kabul etmeyeceğini" belirterek, açlık grevine başladığını bildirdi.



Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025, 10:03