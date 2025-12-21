ABD basını, Gazze’nin geleceğine ilişkin dikkat çekici bir iddiayı gündeme taşıdı.

Washington yönetiminin Gazze’nin yeniden inşası için 20 yıl sürecek 112 milyar dolarlık bir plan hazırladığı ileri sürüldü.

ABD'de Gazze konulu görüşmeler sürerken Amerikan basınında bölgenin geleceğine dair dikkat çeken bir iddia yer aldı. Wall Street Journal gazetesi, Gazze'nin yeniden inşasına dönük Washington'ın 20 yıllık plan hazırladığını öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'ın hazırladığı planın 10 yıllık maliyeti 112.1 milyar dolar olarak öngörüldü. İddiaya göre proje masrafının beşte birini ABD karşılayacak.

Proje maliyetinin hangi ülkeler ya da şirketlerin finanse edeceği ayrıntısı yok. Ayrıca, İsrail soykırımı nedeniyle yerlerinden edilen 2 milyon Filistin'in tam olarak nerede yaşayacağına dair bir bilgi de içermiyor.

Wall Street Journal, "Gündoğumu Projesi" isimli taslak planın Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Mısır gibi Arap ülkelerine sunulduğunu ileri sürdü.

Gazze şeridi 10 yıl içinde ticarileşecek

20 yıllık projede, 10'uncu yıldan itibaren kıyı şeridinin yüzde 70'inin ticarileştirilmesi de öngörülüyor. Çalışmaların yıkılmış binaların, patlamamış mühimmatın ve Hamas tünellerinin kaldırılmasıyla başlayacağını, bu sırada bölge sakinlerine geçici barınaklar, sahra hastaneleri ve seyyar klinikler sağlanacağını gösteriyor.

Alan temizlendikten sonra, kalıcı konutların, sağlık tesislerinin, okulların ve dini mekanların inşasına başlanacak. Ancak bundan sonra, lüks sahil mülkleri ve modern ulaşım merkezleri gibi uzun vadeli hedefler gerçekleştirilecek.

68 milyon ton enkaz var

"Yeni Refah" başlığında, burasının Gazze'nin yönetim merkezi olacağı ve 500 binden fazla kişiye ev sahipliği yapacağı belirtiliyor. Planı inceleyen bazı ABD'li yetkililer planın gerçekçiliği konusunda şüpheler taşıyor.

Planın önündeki büyük engeller dikkat çekiyor. Gazze'ye düzenlenen binlerce İsrail saldırısının ardından, yetkililerin tahminlerine göre 68 milyon ton enkaz altında yaklaşık 10 bin cenaze yatıyor. Toprak ise zehirli ve patlamamış bombalarla dolu.