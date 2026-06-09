İlaç desteği sağladı

Toplumsal sorumluluk anlayışıyla hayata geçirdiği projelerle toplumun farklı kesimlerine destek olmaya devam eden Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, bu kez Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nın ihtiyaçlarına katkıda bulundu.

Barınakta bulunan can dostların sağlık ve bakım süreçlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, çeşitli veteriner ilaçları ve bakım ürünleri yetkililere teslim edildi. Yapılan destekle, barınakta tedavi ve koruma altında bulunan hayvanların sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses, toplumun her kesimine dokunan sosyal sorumluluk projelerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, “Can dostlarımızın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Girne Belediyesi Hayvan Barınağı’nın ihtiyaçlarına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Toplumsal dayanışmayı güçlendiren projeler üretmeye ve destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Girne Belediyesi Hayvan Barınağı yetkilileri ise yapılan destekten dolayı Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederek, bu tür katkıların barınaktaki hayvanların bakım ve tedavi süreçlerine önemli destek sağladığını ifade etti.

Merit International Sosyal İşler Koordinatörlüğü, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında eğitimden spora, çevreden hayvan haklarına kadar birçok alanda topluma değer katan projeler üretmeye ve destek vermeye devam ediyor.

