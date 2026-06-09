‘Süreci başlatıyoruz’

Muhaliflerin kurultay çağrılarına olumlu yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Kurultay sürecimizi başlatıyoruz." dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhaliflerin kurultay talebine olumlu yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, "Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.

Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir.

11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum." ifadeleri kullanıldı.

Toplantı bugün

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugünkü grup toplantısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştireceğini açıkladı.

Sarı, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu,TBMM'de grup toplantısını gerçekleştirecek; tüm genel başkanların yaptığı gibi partimize ve halkımıza hitap edecektir. Ortaya çıkabilecek her türlü olumsuzluk, ülkemizin kurucu partisine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihsel mirasına yönelik bir saygısızlık olarak değerlendirilecektir” dedi.

CHP’nin resmi sosyal medya hesabından ise grup toplantısının saat 13.30’da toplanacağına ilişkin duyuru yapıldı.

Özel grup toplantısında konuşacak

CHP Grup Başkanı Özgür Özel Meclis’te partisinin bazı milletvekilleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Partisinin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mahkemece verilen mutlak butlan kararını eleştiren Özel, herkesin olağanüstü kurultay yapılması gerektiğine dair fikir beyan ettiğini söyledi.

Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında konuşacağına dair açıklamalarına değinerek, geçen hafta gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının seneidevriyesi nedeniyle bu hafta Manisa'da olacağına dair açıklamasını anımsattı.

Özel, partisinin 3 belediye başkanı aracılığıyla hem kendilerinin hem de Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı yapmamasına dair öneride bulunduğunu ancak bunun reddedildiğini aktardı.

CHP'de mutlak butlan krizi

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti.

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü.

Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.

24 Mayıs Cumartesi günü polis CHP Genel Merkezi'ne girmiş, parti binasında olaylar çıkmıştı.