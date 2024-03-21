Barış umudu söndü

Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'in yeni ateşkes teklifini reddettiğini söyledi. İsrail heyeti geçtiğimiz hafta ateşkes ve rehine takasını görüşmek için Katar'a gitmişti. Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Osama Hamdan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta basın toplantısında konuştu. Hamdan İsrail heyeti ve Hamas arasında süren ateşkes görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

Hamdan, yaptığı açıklamada, arabulucular tarafından teslim edilmesinin ardından İsrail'in Hamas'ın son Gazze ateşkes önerisine verdiği yanıtın olumsuz olduğunu belirtti.

Hareketin anlaşmaya giden yolu açan esnekliği sağladığını belirten yetkili, "Anlaşma için gerekli olduğunu düşündüğümüz ilke ve temeller doğrultusunda kapsamlı bir görüş sunuldu. Saldırıların durdurulması, yerinden edilenlerin geri dönmesi ve yardımların girişinin yoğunlaştırılması konularında halkın ve direnişin önceliklerinin yerine getirilmesi gerekiyor." dedi.

"Anlaşma konusunda esneklik gösterdik"

Hamas'ın esir değişimi dosyasına ilişkin tutumunu da ortaya koyduğuna işaret eden Hamdan, "Hareket bu konuda büyük bir pozitiflik ve esneklik gösterdi, anlaşmanın önündeki engelleri aşma konusunda kararlıydı." diye konuştu.

Mısır, Katar ve ABD arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında ateşkes ve esir takası anlaşmasına ulaşmak için Katar'ın başkenti Doha'da dolaylı müzakereler devam ediyor.

İsrailli bir heyetin müzakereler için Katar'a gitmesinin ardından Hamas geçtiğimiz hafta, İsrail'in kalıcı bir ateşkes kabul etmesi yönündeki talebin yer almadığı yeni bir öneri sunmuştu.

Bir Hamas yetkilisi, Filistinli militanların esir takasından önce İsrail'in kısmi çekilmesini kabul edeceklerini söylemişti.

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Katar, Gazze'de ateşkes görüşmeleri konusunda ihtiyatlı bir iyimserlik içerisinde" açıklamasında bulunmuştu.



Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024, 09:30