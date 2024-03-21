Akaryakıta zam yapıldı

Akaryakıta bugünden geçerli olmak üzere zam geldi. Kurşunsuz 95 ve 98 oktan benzinin litresine 1,5 TL, Eurodizel ve gazyağının litresine de bir TL artış yapıldı.

95 oktan kurşunsuz benzinin litresi 34,95 TL’den 36,45 TL'ye; 98 oktan kurşunsuz benzinin litresi 35,95 TL’den 37,45 TL'ye; Eurodizelin ve gazyağının litresi de 34.95 TL’den 35,95 TL'ye yükseldi.

Zam bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Akaryakıt fiyatları en son 14 Şubat’ta düzenlenmişti.

