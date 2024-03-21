Hükümete güven azaldı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler katıldığı bir programda, “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmalarının hükümete olan güven ve inancı azalttığını, bu gelişmeler altında 2027 seçimlerini beklemenin zulüm olacağını kaydetti.

Çeler, “Sonuçta bir dönem hükûmette bulunmuş bir partiyiz ve o dönem yaptıklarımız halen konuşuluyor. Bu kadar kısa dönemde bile unutulmayacak işler yapmamız, uzun dönem hükümette bulunmamız halinde ne adımlar atabileceğimizin küçük bir göstergesidir” dedi. Çeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu dönemde, sadece işverenleri suçlayarak, ceza kesme eğiliminde olmadığını, ayırım yapmadan, gidip denetimlerini yaptıklarını belirtti.

Ülkede ciddi bir kamplaşma, ötekileştirme, kutuplaşma yaşandığını ileri süren Çeler, bazı siyasilerin hala daha ötekileştirme siyasetinden beslendiğini kaydetti.

“Sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturmaları hakkında da konuşan Çeler, hükümetin çevresinde pek çok insanın yargılanıyor olması, toplumun hükümete olan güven ve inancını yitirmiş olmasının, 2027 seçimlerini beklemeyi bir zulüm haline getireceğini savunarak bu nedenle 2024 sonunda erken seçime gidilmesini öngördüğünü söyledi.

Çeler, “Bugün bu ülkede çok ciddi güvenlik sorunları var. Devlet bununla ilgili bir seferberlik başlattı mı? Bu ülkede takım tutar gibi parti tutmamızın verdiği sonuçlardır bunlar” dedi.

Dokunulmazlıklar kaldırılmalı

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, hakkında “sahte diploma ve yolsuzluk” iddiaları bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

Çeler, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) bir an önce yeniden yapılandırılarak, denetlemelerin başlaması ve kimsenin gözünün yaşına bakılmaması gerektiğini vurguladı.

Çeler, sahte diploma ve yolsuzluk soruşturmaları konusunda yaptığı yazılı açıklamada, bu konuda “polise baskı yapıldığına” dair duyumları olduğunu öne sürerek, bunun bir an önce sona erdirilmesi konusunda hükümete çağrıda bulundu.

