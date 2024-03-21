1878 kira  sözleşmesini  inceledi

İstanbul ve Adana'da temaslarda bulunmak üzere dün KKTC'den ayrılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul' da Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi Külliyesi’ni ziyaret etti.

Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal tarafından karşılanan Tatar'a arşiv hakkında bilgi verildi. Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretinde KKTC Milli Arşiv Müdürü Ejdan Sadrazam ve KKTC İstanbul Başkonsolosu Fatma Demirel de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar burada yaptığı açıklamada bir milletin varlığını sürdürebilmesi için tarihini çok iyi bilmesi gerektiğini vurguladı.

"Geçmişini geleceğe taşıyan bir millet her zaman tarihte yerini alır" diyen Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda yapılan Osmanlı Arşivi Külliyesi'nin mimari, teknik ve donanım olarak muazzam bir eser olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk halkı için çok önemli olan bu arşivi her Türk gencinin mutlaka ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyarette Osmanlı ile İngiltere arasında 1878'de imzalanan kira sözleşmesini de inceledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Arşivin ne kadar önemli olduğunu sadece bu belge üzerinden anlaşılabilir" dedi.

Hastanedeki vatandaşları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul temasları kapsamında sağlık kurulu kararıyla tedavi için Türkiye Cumhuriyeti İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’ne sevk edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarını ziyaret etti.

Tatar, ziyarette hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dilekleri iletti.

