Grev askıya alındı

Gözde Süreç SARI

Merkezi Cezaevinde dünkü grev ve açıklamalar sonrasında Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yetkilileri, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile görüştü.

Verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz, sendika temsilcileri ve teknik personelle görüşmesinde, teknik personel istihdamı konusundaki sıkıntılardan dolayı çalışanlara üstün gayret göstermelerinden ötürü teşekkürlerini iletti.

Bakan Oğuz, bu sorunun çözümü için çaba harcayacaklarını belirtirken, sendika yetkilileriyle yaptığı görüşmede, bayram öncesine kadar bu meseleyi çözme noktasında bir süre verilmesini talep etti ve hükümetin bu süre zarfında teknik personel istihdamı sorununun çözümü için çalışacağı sözünü verdi.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve KKTC Kamu İşçileri Sendikası'nın (Kamu-İş) Merkezi Cezaevi'ndeki grevi askıya aldığı bildirildi.