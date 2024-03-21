Kintsugi felsefesi öğretildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Doğu Akdeniz Kültür Mirasını Araştırma Merkezi (DAKMAR) tarafından Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Laboratuvarı ev sahipliğinde düzenlenen “Kusurlarını Mükemmelleştirme Sanatı” konulu proje çalışması Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Sefiresi ve Müze Eğitimcisi Birgül Feyzioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, önceki gün düzenlenen etkinlik kapsamında onarım üzerine gelişmiş Japon geleneği olan Kintsugi felsefesi ile tarihi eserlerin koruma onarım farkındalığını geliştirmek amaçlandı.

DAÜ’de eğitim gören öğrencilerin katıldığı etkinlikte kırık seramik parçalarını yapıştırmak suretiyle birleştirerek isteğe bağlı olarak boyama şeklinde seramiğin tamamlanması gerçekleştirildi.

Etkinlikte, DAKMAR’dan Konservatör Elif Doğru ve Kemal Keledi çalışmalar sırasında Feyzioğlu’na eşlik ederek katkı koydular.