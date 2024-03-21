Salı günü zammı yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a emeklilerle ilgili çağrıda bulundu. Özel, "Erdoğan sana sesleniyorum, son hafta, 'Söz veririm' diyormuşsun, söze karnımız tok. Sana çağrı yapıyorum; hodri meydan. Haftaya pazartesi günü Meclis'i açalım salı günü emekliye zammı yapalım. Samimiysen gel" dedi. Yerel seçimler için çalışmalarına devam eden CHP lideri Özgür Özel, partisinin Giresun'da düzenlediği mitingde konuştu.

Özel, şunları söyledi:

Emekli maaşına zam yapması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Benimle kavga etmek istiyor. Sürekli sataşıyor, hakaretler atıyor, iftiralar ediyor. Ona şunu söyledim; tamam seninle kavga edeceğim ama senin o çok istediğin kibrit siyaseti üzerinden değil, mezhep siyaseti üzerinden de değil, o konudan, bu konudan değil. Seninle emekli için, emekçi için, esnaf için kavga edeceğim.

Memlekette zam var, hayat pahalılığı var, yoksulluk var ama beyefendilerin derdi başka. Bizim işimiz, gücümüz; emeklidir, emekçidir, esnaftır, çiftçidir, namusuyla çalışan vergisini veren üreticidir. Emekli için seslendim; hiç duymadı şimdi hazırlık yapıyor. Şimdi de ‘Siz oyu bana verin seçimden sonra emeklinin durumuna bakacağım' diyor. Yok öyle yağma.

Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da kameraların önünde sana sesleniyorum, son hafta, 'Söz veririm' diyormuşsun, söze karnımız tok. Sana çağrı yapıyorum; hodri meydan. Haftaya pazartesi günü Meclis'i açalım salı günü emekliye zammı yapalım. Samimiysen gel, hadi gel, bu yüzleri güldürelim.

Eğer bu zammı seçimden önce yapacaksan gelip, yapacağız. Öbür türlü zammı yapacağım siz inanın dersen, artık bu insanların boş lafa da tutulmayacak sözlere de karnı tok. Başka tarafa kardeşim, başka tarafa" dedi.”

