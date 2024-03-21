Biden’den mektup getirdi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried, Gazze’ye denizden insani yardım inisiyatifine katkı koyacak 50'ye yakın ülkeden temsilcinin katılımıyla yapılacak uzmanlar toplantısına katılmak üzere Güney Kıbrıs’a gitti. Ried; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüşerek ABD Başkanı Joe Biden’ın mektubunu iletti.

Fileleftheros gazetesi; Biden’ın, Hristodulidis’i “Amalthea” isimli Gazze’ye insani yardım koridorunun hayata geçirilmesine önderlik etmesi nedeniyle övdüğü mektubunda, ABD’nin destek vermeye hazır olduğunu ve insani yardımın Gazze’deki sivil halka ulaştırılmasını kolaylaştırmak için Gazze kıyılarına geçici bir liman iskelesi kurma kararını ilettiği bilgisi aktarıldı.

Fileleftheros’un “Gazze’ye Yardım İçin Koordine Oluyorlar” başlıklı haberine göre Curtis Ried, geçen ocak ayında da Güney Kıbrıs’ı ziyaret ederek Rum yetkililerle görüştü. Kamuoyuna pek yansımasa da bu ziyaret, ABD hükümetinin Larnaka-Gazze insani yardım koridorunun hayata geçirilmesiyle ilgili aldığı kararlarda belirleyici oldu. Ried bu kez, yaklaşık 50 ülkeden uzmanların katılımıyla bugün Rum tarafında gerçekleştirilecek toplantıya katılmak üzere yeniden Güney Kıbrıs’a gitti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yabancı temsilcilerin Güney Kıbrıs’ta olmasının, ülkenin bölgede oynayabileceği rolün önemini gösterdiği kaydedildi. Bakan Konstantinos Kombos’un uzmanlar toplantısı öncesinde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Curtis Ried, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Uluslararası İşbirliği Müsteşarı Reem Ebrahim Al Hasimi ve BM Gazze İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag ile görüştü.