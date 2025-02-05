Bilim insanları uyardı

Yunan adası Santorini çevresindeki depremlerin, artçı değil öncü olduğu, büyük bir depremin işaretini taşıdığı belirtiliyor.

Yunanistan hükümeti bir dizi toplantıyla tehlikeyi analiz etmeye çalışırken, saygın Yunan Deprem Bilimci Gerasimos Papadopoulos, "Kritik bir kavşakta" olduklarını açıkladı. Papadopoulos, depremlerin büyüklüğünün gittikçe arttığına da dikkat çekti.

Yunanistan'ın turistik adası Santorini çevresinde bir hafta içerisinde 750 sarsıntı meydana geldi. Son 2 gün içinde ada çevresinde 5.2 büyüklüğüne kadar depremler yaşandı. Depremlerin büyüklüğü gittikçe artıyor ve bugün yaşanan depremler 5.2 büyüklüğüne kadar ulaştı.

Yunan Deprem Bilimci Gerasimos Papadopoulos, "Kritik bir kavşakta" olduklarını açıkladı. Papadopoulos, depremlerin büyüklüğünün gittikçe arttığına da dikkat çekti.

Papadopoulos, Yunan Mega TV'ye yaptığı açıklamada, "Kritik bir kavşağa ulaşıldığı" uyarısında bulunarak, "Deprem öncesi bir süreçten geçildiğini" vurguladı.

"Deprem öncesi süreçteyiz"

Yunan Yer Bilimci, cumartesi öğleden sonra başlayan depremlerin bugüne kadar şiddetlerini kademeli olarak artırarak, Richter ölçeğine göre 3,6'dan başlayarak 5'e ulaştığına dikkat çekti, "Deprem öncesi bir süreçte olduğumuz artık tamamen doğrulandı. Depremlerin büyüklük ve sayısında artış eğilimi görüyoruz, sismik dizilim ise aynı özelliklerle devam ediyor." dedi.

Jeofizik Profesörü Akis Tselentis, paylaşımında, "Ne yazık ki sismik aktivite azalmıyor, aksine yoğunlaşıyor" dedi. Tselentis, Amorgos fayının harekete geçtiğini savundu.

Atina Ulusal Gözlemevi Jeodinamik Enstitüsü Araştırma Direktörü Athanasios Ganas ise son depremlere değinerek, daha büyük bir depremin yaşanmayacağını, sismik dizinin ne kadar süreceğinin bilinmediğini söyledi. Ganas, daha büyük bir deprem yaşanma riskini reddetmedi.

Binlerce kişi adayı terk etti

Bu arada 15 bin nüfusu olan turistik adadan, 8 bine yakın kişi uzaklaştı. Ada halkı evlerini terk etmeye devam ediyor, kalanlar ise geceyi arabalarında geçiriyor.

Turizm açısından önemli bir yere sahip ada, tarihinde Akdeniz'in yanısıra dünyanın genelini de etkileyen volkanik faaliyetler yaşadı.

