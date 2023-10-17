Binlerce roket fırlattı

İsrail ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının öncülüğündeki Filistinli gruplar arasındaki çatışmalar onuncu gününü geride bırakırken, iki taraftan da çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu belirtiliyor. BM, Gazze'de yerlerinden edilen Filistinli sayısının bir milyona ulaştığını duyurdu. Tel Aviv Üniversitesi Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre İsrail, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıların başından itibaren 360 bin yedek askeri silah altına aldı.

İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi’nde 4 bin 600’den fazla hedefe saldırı düzenledi; bu saldırılar nedeniyle bir milyon Filistinli yerinden edildi. Filistinli gruplar, Gazze Şeridi’nden yasa dışı Yahudi yerleşimlerine, beldelere ve kentlere 6 bin 300’den fazla roket fırlattı. İsrailli yetkililer, özellikle Gazze Şeridi’ni çevreleyen beldelerdeki yaklaşık 78 bin İsrailliyi tahliye etti.

Gazze’den düzenlenen saldırılarda bin 300 İsrailli öldü, 3 bin 968’i yaralandı. Abluka altındaki Gazze Şeridi’ne götürüldüğü tespit edilen İsrailli rehinelerin sayısı ise şu ana kadar 199 olarak açıklandı. Enstitü verilerine göre, İsrail’in kuzeyine Suriye’den iki, Lübnan’dan 19, Gazze’den iki füze fırlatıldı ve bu saldırılarda 4 İsrail askeri öldü.

Saldırıların başından bu yana İsrail, Gazze Şeridi’ne su, elektrik, yakıt, gıda malzemeleri ve ilaç girişini engelledi.

Refah Sınır Kapısı bombalandı

İsrail, Gazze'nin Mısır’a açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafını bombaladı. Mısır Merkezli “Kahire el-İhbariyye” kanalının aktardığına göre, İsrail, Refah Sınır Kapısı'nı bir kez daha bombaladı.

Bombalamanın ardından bölgeden dumanlar yükselirken, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a girmek için bekleyen Filistinliler korku dolu anlar yaşadı.

Haberde, ölü ve yaralı bilgisi verilmezken, saldırıya ilişkin resmi makamlar da henüz açıklama yapmadı.

