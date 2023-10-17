Gazze diplomasisi

Gazze'ye yönelik diplomasi trafiği sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.

İsrail - Hamas çatışması, sürüyor. Kara, hava ve denizden abluka altına alınan Gazze’ye yönelik bombardıman aralıksız devam ediyor.

Gazze’deki gelişmeler Ankara’nın da yakın takibinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu dönemde kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail-Filistin arasındaki çatışmalı süreç, bölgede artan gerilim ve çözüm için atılması gereken adımlar ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede çatışmaların bir an önce sona ermesinin bölge ve dünya barışı adına önemli olduğunu, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için Türkiye'nin yoğun çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail-Filistin çatışmalarının geldiği nokta, barışın bölgede tesisi için izlenmesi gereken politikalar ve ağır insani krizin çözümüne yönelik acil tedbirler ele alındı.

Miçotakis’le görüşme

Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar ve başta bölgedeki insan hakları ihlalleri olmak üzere, birçok kaygı verici gelişme ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel çapta son derece olumsuz sonuçları olabilecek çatışmalı sürecin sonlandırılması için her türlü gayreti gösterdiğini belirten Erdoğan, bölge ülkelerinin de barışı korumanın yanı sıra çatışmaların ve insan hakları ihlallerinin durdurulması için çaba gösterip dünyaya bu yönde mesaj vermesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, tepkileri artıran değil, azaltan adımların bir an önce atılmasının doğru olacağını dile getirdi.

