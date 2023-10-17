Tespitler paylaşıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, farklı gelişen bireylerin özel eğitimi ve rehabilitasyonu süreçlerinde hizmet veren Özel Eğitim Vakfı'nı (ÖZEV) ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, ÖZEV yetkilileri ile farklı gelişen bireylerin ihtiyaçları ve yaşadığı zorluklar ile ilgili görüşme yapan CTP Kadın Örgütü heyeti, vakfın verdiği hizmetler yanında, CTP Kadın Örgütü'nün hazırladığı “Sosyal Politikalarda Sorunlar ve Çözümleri Raporu”nda yapılan tespitleri paylaştı.

CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Eğitim Sekreteri Umure Örs ve Örgütlenme Sekreteri Tülay Sönmez'in katılımıyla oluşan heyet, görüşmede, öne çıkan sorunların başında farklı gelişen bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması için ayrılan finansal kaynaklardaki eksikler ve bakıcı desteği konularının geldiğini belirtti.

2021 verilerine göre ülkede 6 bin 331 engelli bireyin yaşadığını belirten Doğuş Derya, 0-18 yaş arasında bulunan engelli bireylerin eğitimi ve rehabilitasyonu için hizmet veren herhangi bir devlet kurumu olmayışının ciddi bir eksiklik olduğunu, 0-35 yaş grubu engelli bireyler için eğitim ve sağlık desteği sağlayan özel bir vakıf olan ÖZEV'in ciddi bir ihtiyaca cevap verdiğini ifade etti.

CTP’den ekolojik buluşma etkinliği

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Çevre Komitesi ve CTP Ekoloji Çalışma Grubu, “1. Ekoloji Buluşması” etkinliği düzenledi.

Açıklamaya göre geçtiğimiz akşam Naci Talat Vakfı’nda yer alan etkinliğe milletvekilleri, Gençlik Örgütü ve Kadın Örgütü üyeleri katıldı.

1. Ekoloji Buluşması’nda Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Nilden Bektaş Erhürman ile CTP Gençlik Örgütü Emek ve Çevre Sekreteri İlsu Hanife Çetinkayalı konuşma yaparken, Biyolog Hatice Benan ve Biyolog Hasan Sarpten de interaktif sunumlar yapıldı.

Etkinlikte sunum ve konuşmaların ardından soru cevap kısmına geçildi, görüşler aktarıldı.

