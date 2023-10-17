Gençlik Dairesi’nin Ülkemi Tanıyorum Projesi kapsamında, Vadili Gençlik Merkezi ile işbirliğinde Girne’ye gezi düzenlendi.

Açıklamada, tarihi ve kültürel yerlere gezi düzenleyerek gençlere görmediği yerleri tanıma şansı yaratıldığı kaydedildi.

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın 2023 yılı buyunca farklı bölgelerden farklı genç gruplarıyla Ülkemi Tanıyorum projesini gerçekleştirdiklerini belirterek önümüzdeki yıllarda da projeyi devam ettireceklerini vurguladı.



Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023, 09:59