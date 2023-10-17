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Dinleyenler mest oldu

Sahnelerin sevilen ismi Korhan Saygıner, Letafet sahnesinde en özel şarkılarını seslendirdi

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Dinleyenler mest oldu
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Sahnelerin sevilen ismi Korhan Saygıner, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Letafet’te hayranları ile buluştu. 
‘Aklım Karıştı’ parçası ile sahneye giriş yapan sanatçı, yılların eskitemediği ve günümüzün birbirinden güzel parçalarından oluşan muhteşem repertuvarı ve eşsiz sahne performanslarıyla hayranlarını mest etti.
Gecenin sonuna doğru, hayranlarının arasında şarkılarını seslendiren sanatçıya, sevenleri de eşlik etti. 
Hayranları ile bol bol dans edip, fotoğraf çektiren sanatçı, yakın zamanda tekrar buluşmayı dileyerek sahneden ayrıldı.
 

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