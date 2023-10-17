Gözden geçirilecek

Başbakan Ünal Üstel, sahte reçete soruşturması kapsamında tutuklanan eski başbakanlardan Sibel Siber ile gündeme gelen "kelepçe meselesini" polis genel müdürü ile ele aldıklarını söyledi. tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanan Başbakan Üstel, polisin yanı sıra hukukçularla da konunun ele alınacağını ifade ederek, “Gözden geçirmek lazım” dedi.

Başbakan Üstel, eski Başbakan ve Meclis Başkanlarından Sibel Siber’in sahte reçete soruşturmaları kapsamında bazı Türkiye medyasına yansıdığı gibi “Eski Başbakan 25 TL için tutuklandı” başlıklarının hatırlatılması ve “kelepçe uygulamasının rencide edişi” ve bunun hakkında “Yasa çalışması düşünüyor musunuz?” sorusu üzerine şunları söyledi:

“Polis Genel Müdürü ile görüştüm; bu konuda görüş alışverişinde bulundum. Aynı zamanda bizim hukukçularla da değerlendirdim. Polis bu tutuklamaları yaparken kendi yaptıkları incelemeler ışığında ve ifadeler doğrultusunda mahkemeye müracaat ederler.

Polisin yasasında polisin emirnamesi ile 10. madde 7. fıkra ile tutuklanan kişiler mahkemelere kelepçe ile götürülüyor. 2020 yılında uygulamaya geçen bu emirnameyi nasıl iyileştirebiliriz ona bakacağız. Polis müdürü ve hukukçularla; hem de mecliste ve barolar ile çalışma yaparak polisteki bu uygulamanın nasıl olacağını hep birlikte karar vermek lazım. Gözden geçirmek lazım… Bir ön çalışma yapıyoruz.”

Nerede hata yapıldıysa ortaya çıkarılacak

Başbakan Üstel, “Sadece doktor ve eczacılar tutuklanıyor, Sosyal Sigortalar Dairesi ile ilgili soruşturma başlatılacak mı?” sorunu üzerine ise “Gerekli talimatı verdik. Tüm çalışmalar yapılıyor ancak bu uzun süreden devam eden bir anomali. Bir soruşturma aşaması olacak. Devlet dairelerinde nerede hata yapıldıysa ortaya çıkarılacak” dedi.