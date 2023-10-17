Alıcılar tespit edilemedi

Suna ERDEN

Lefkoşa bölgesinde uyuşturucu satışı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan Yusuf Nacil Dal hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlının evinde ele geçirilen 4 adet hassas terazinin üzerinde hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu kalıntıları bulundu.

İfadesinde kokain sattığını itiraf eden zanlının başka tür uyuşturucular da pazarladığı ortaya çıktı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 5 Eylül 2023 tarihinde, zanlının Lefkoşa’daki evinde uyuşturucu bulunduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu ikametgahta, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, 21 ayrı paket halinde 20 gram ağırlığında kokain, üzerlerinde kokain kalıntısı olan 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan toplam 9 bin 200 TL ve 260 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının internet üzerinden konuştuğu bir şahısla anlaşıp, 29 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında 3 kez toplam 33 gram kokain aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde yapılan soruşturmada zanlının aranan şahıstan uyuşturucu madde kokain aldığını, evde tartıp sattığını ve son olarak, 19 gram kokain satarak, 26 bin TL aldığını, 22 binini aranan şahsa verdiğini tespit ettiklerini belirtti. Polis, zanlının evinde bulunan paraların da uyuşturucu madde satışından elde edildiğini açıkladı.

Polis, ayrıca zanlının evinde bulunan 4 adet hassas terazi üzerinde MDMA ve hintkeneviri kalıntısı bulunduğunu söyledi.

Bir ay bekleyecek

Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 5 Ekim tarihinden beri tutuklu olduğunu belirtti. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını kaydeden polis, yargılanamadan kaçabileceğini ifade ederek, 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti. Polisin talebine itiraz eden savunma, zanlının KKTC vatandaşı bir kişiyle evli olduğunu, eşinin ve çocuğunun KKTC’de olduğunu, yargılamadan kaçmayacağını öne sürdü. Savunma, zanlıya kefil olabilecek tanıklar dinletti.

Teminat duruşmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, zanlının bir ay süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.