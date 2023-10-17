Ortak fırsatlar  değerlendirildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakanı Ünal Üstel'in katılımları ile Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de gerçekleştirilen “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım Günleri” organizasyonuna bir heyetle katılan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve oda üyeleri, Azerbaycan’da önemli ikili temaslar da gerçekleştirdi.

Açıklamaya göre, Azerbaycan ziyareti kapsamında birçok Azerbaycan Milletvekili, iş insanı ve yatırımcı ile görüşme fırsatı yakalayan Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve oda üyeleri, Azerbaycan Türkiye İş Adamları Birliği (ATİB) Başkanı Cemal Yangın ile de özel toplantıda bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası - ATİB görüşmesinde Azerbaycan ile KKTC arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, bu ilişkileri geliştirilmesi ile birlikte her iki ülke adına ortaya çıkacak fırsatlar değerlendirildi.

ATİB'in Azerbaycan ile KKTC arasında ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında iki ülke arasında üstlenebileceği köprü vazifelerinin neler olabileceği konuları da ele alındı.



İŞAD da umutlu

Öte yandan Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), İŞAD Azerbaycan temsilcisi İlhami Bilge’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar onuruna düzenlediği yemeğe ilişkin açıklamasında, Azerbaycan'ın akabinde tüm Türk dünyasının KKTC’ye yatırım yapması için temsilcilikler açmaya ve ülkedeki iş dünyasının dünyaya açılabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam edeceğini kaydetti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan'ın Bakü şehrinde düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtım etkinlik programı kapsamında Daşınmaz Emlak Bazarında faaliyette bulunan İSAD temsilciliğini ziyaret ettiği ve onuruna verilen yemekte Daşınmaz Emlak Bazarı Yönetim Kurulu Başkanı Tofiq Hajıyev, Marsol Grub Yönetim Kurulu Başkanı Tural Mustafayev ve üyeleri olan iş insanlarının hazır bulunduğu aktarıldı.

