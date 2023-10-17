Adım adım tanınmaya

Başbakan Ünal Üstel, KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na girişiyle birlikte başlayan diplomatik hareketliliğin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, Türk Devletlerinde ve Azerbaycan'da artık dalgalanacaktır.” söylemiyle bambaşka bir aşamaya taşındığını vurguladı.

Üstel, Azerbaycan'da "bir devlete yaraşır şekilde en üst seviyede ağırlandık ve uğurlandıklarını" kaydederek "Kıbrıs Türk halkı artık dünyada hak ettiği yeri almaya hazırdır ve bunu açıkça talep etmektedir.” dedi..

Başbakan Üstel, İsrail ve Filistin’de yaşananları hayretle izlediklerini de dile getirerek, savaşı hiçbir zaman onaylamadıklarını vurguladı.

Azerbaycan temasları basın toplantısıyla anlatıldı

Başbakan Ünal Üstel ve Azerbaycan ziyaretine katılan KKTC heyetinin temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısıyla, Cumhurbaşkanı, Turizm Bakanlığı ve sektöre temsilciliklerinin organize ettiği Azerbaycan gezisinde yapılan temasları aktardı.

Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, diplomatik girişimler ve dış dünyaya açılma konularında, son derece önemli günlerden geçildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte, Türkiye ile ortaya koydukları yeni dış politika vizyonunun 3 yıldır ciddi açılımları da beraberinde getirdiğini dile getiren, “Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yeni vizyona paralel olarak BM Genel Kurulu'nda iki sene üst üste yaptığı 'KKTC'yi tanıyın' çağrısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci üye statüsü ile yer alması, ülkemizin yeni dış politik vizyonunun ortaya çıkardığı, somut göstergeleri olarak karşımızda durmaktadırlar.” dedi.

"Aliyev’in söylemiyle süreç bambaşka bir aşamaya taşındı…"

Türk Devletleri Teşkilatı'na girişleriyle birlikte başlayan diplomatik hareketliliğin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayrağı, Türk Devletlerinde ve Azerbaycan'da artık dalgalanacaktır” söylemiyle bambaşka bir aşamaya taşındığına dikkat çeken Üstel, “İşte bugün, bu söze uygun olarak bayrağımızı Azerbaycan topraklarında nasıl dalgalandırdığımızı, neler yaşadığımızı ve hangi temaslarda bulunduğumuzu sizlere anlatmak için buradayız. Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Başbakanlığımızın ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kültür ve Tanıtım etkinliğine tarihte görülmemiş, geniş bir heyetle katıldık.” ifadelerini kullandı.

"Sivil toplum kuruluşları kendi masraflarını karşıladı…."

Sivil toplum kuruluşlarının Azerbaycan ziyaretini önemli ve özel gördüklerini dile getiren Üstel, “Devletimizden tek bir kuruş talep etmeden, kendi yol ve konaklama masraflarını karşılayarak bu etkinliğe katılmışlardır. Bu noktada kendilerine de ayrıca teşekkür ediyorum.” dedi.

Özyalçın: Önemli bir ziyaretti

Basın toplantısında, Azerbaycan heyetinde yer alan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de konuştu.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi Başkanı Yaprak Özyalçın, 10 kişilik bir heyetle katıldıkları bu ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Özyalçın, hem ticari açıdan hem de kadını geliştirme projeleri bakımından olanakları görüşme şansı bulduklarını söyledi.

Çağıner: Devlet statüsünde karşılandık

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner, Azerbaycan ziyaretinde devlet statüsünde karşılandıklarını ifade ederek bu duyguyu yaşamalarına vesile olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“Bu seyahatte olmak bizler için bir onurdu” diyen Çağıner, devlet statüsünde davranılmasının önemine işaret etti.

Gürcafer: Netice alabileceğimizi hissettik

Azerbaycan’a daha önce de ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirten İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer “Ama ilk kez ciddi bir netice alabileceğimizi hissettik” dedi.

Gürcafer, geçmişte tanınma konusu nedeniyle engeller yaşadıklarını ancak bu kez farklı bir durumla karşılaştıklarını kaydetti.

Deniz: Resmi ve verimli gezi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, Azerbaycan ziyaretinin, “bugüne kadar yapılan ilk ciddi, resmi ve verimli gezi” olduğunu söyleyerek, siyasi ziyaretlerin ticaretle taçlandırılmasının önemine işaret etti.

Tolun: Ortak örgüt kurma kararı aldık

Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Orhan Tolun, bu gezinin KKTC adına çok önemli olduğunu belirtti. Daha önce Azerbaycan’a ziyaretler gerçekleştirdiklerini kaydeden Tolun, Türk devletleri olarak ortak bir örgüt kurma kararı aldıklarını bildirdi.

Bunun büyük ve önemli bir başarı olduğunu vurgulayan Tolun, bu gibi ziyaretleri toplu halde, devlet olarak yapmanın önemini vurguladı.

Ersözlü: Devlet olduğumuz hissettirildi

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Asbaşkanı Mustafa Ersözlü de, ziyarete 30’dan fazla üreticiyle katıldıklarını söyledi ve “İlk kez bize bir devlet olduğumuz hissettirildi” dedi.

Esenyel: Sıcak ilgi gördük

Üniversiteler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmet Esenyel ise Azerbaycan'da sıcak ilgi gördüklerini ve Kasım ayı sonunda Azerbaycan – KKTC Üniversiteler Birliği oluşturulması için adım atılacağını, bunun devamının gelmesi için de çalışacaklarını söyledi.



Tatar: Tanınma hedefimize ulaşacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) varlığının uluslararası organizasyonlarda daha da görünür hale geleceğine inanç belirterek, “Bizim kabul edilmemiz ve bu gerçeğin görünmesiyle bundan sonraki süreçte inşallah tanınma hedefimize de ulaşacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan’da bulunan bazı dernek, sivil toplum örgütü temsilcileri ve iş insanlarını ayrı ayrı kabul etti. KKTC Bakü Temsilciliği’nde yer alan kabullerde, Cumhurbaşkanı Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve KKTC Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer de hazır bulundu.

