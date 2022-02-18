‘Birkaç günde olabilir’

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme riskinin "çok yüksek" olduğunu söyledi ve işgalin "birkaç gün içinde" olabileceğine işaret etti.

Beyaz Saray'da konuşan Biden, Amerika'nın Rusya'nın Ukrayna sınırındaki güçlerini geri çektiği iddiasına ilişkin hiçbir işaret görmediğini kaydetti ve Rusya'nın "Ukrayna'yı işgal etmeye bahane bulmak için sahte bir operasyona giriştiğine inanma sebeplerinin bulunduğunu" söyledi.

Biden, Washington'da gazetecilere, "Elimizdeki tüm işaretler, Ukrayna'ya girmeye, Ukrayna'ya saldırmaya hazır olduklarını gösteriyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda bugün yapılması planlanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuşmak üzere seyahat planlarını son anda değiştirdi ve New York’a gitti.

15 üyeli BM Güvenlik Konseyi 2015 yılında onaylanan ve Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasında Ukrayna’nın doğusunda sekiz yıldır devam eden çatışmayı sonlandırmayı amaçlayan Minsk Anlaşmalarını görüşmek üzere toplanıyor.

Bu arada ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Reuters haber ajansına Rusya’nın Washington’un güvenlik tekliflerine yanıtını ilettiğini söyledi. Yanıtın ABD’nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan’a iletildiği belirtildi.

Rus haber ajansı RIA da Rusya’nın ABD’nin Rusya Büyükelçisi yardımcısı Bartle Gorman’ı sınır dışı ettiğini ve Washington’un buna karşılık vereceğini aktardı.

Blinken: Rusya sahte terör saldırısı üretebilir

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için sahte bir terör saldırısı, kimyasal saldırı ya da sivillere yönelik insansız hava saldırısını gerekçe gösterebileceğini söyledi.

Blinken, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığının barış ve güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya saldırı hazırlığında olduğunu belirten Blinken, "Rusya saldırı için bahaneler planlıyor. Rusya, Ukrayna hükümetini bir şiddet olayıyla suçlayabilir... Bu Rusya'ya yönelik sahte bir terör saldırısı olabilir. Sivillere yönelik insansız hava aracı ile uydurma bir saldırı, sahte hatta gerçek bir kimyasal saldırı bile olabilir. Rusya bunları, etnik temizlik ya da soykırım olarak tanımlayabilir." dedi.

Blinken, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda füze ve bombalar kullanabileceğini ve siber saldırılar düzenleyebileceğini belirterek, "Rusya'nın belirli Ukraynalı grupları hedef alacağına dair bilgiler aldık." diye konuştu.

"Savaş başlatmak için değil önlemek için buradayım." diyen Blinken, Rusya'ya diplomasiyi seçmesi çağrısı yaptı.

