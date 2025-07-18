Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin 2025 Yaz Programı kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.
Seramik atölyesinde çocuklar yaratıcılıklarını keşfederken, keyifli bir öğrenme süreci yaşıyor. Ahşap atölyesi ise çocuklara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Mutfak atölyesinde ise çocuklar tatlı, pasta ve kurabiye yapmayı öğrenerek mutfakta vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.
Merkezde yaz boyunca devam edecek olan atölyelerle çocukların hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.
Yaz tatili verimli geçiyor
Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar yeni beceriler kazanıyor
Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin 2025 Yaz Programı kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.
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