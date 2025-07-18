Yaz tatili verimli geçiyor

Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin bünyesinde kurulan Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nin 2025 Yaz Programı kapsamında düzenlenen atölye çalışmalarıyla çocuklar hem eğleniyor hem de yeni beceriler kazanıyor.

Seramik atölyesinde çocuklar yaratıcılıklarını keşfederken, keyifli bir öğrenme süreci yaşıyor. Ahşap atölyesi ise çocuklara el becerilerini geliştirme fırsatı sunuyor. Mutfak atölyesinde ise çocuklar tatlı, pasta ve kurabiye yapmayı öğrenerek mutfakta vakit geçirmenin keyfini yaşıyor.

Merkezde yaz boyunca devam edecek olan atölyelerle çocukların hem sosyal hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlanması hedefleniyor.

