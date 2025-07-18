Keyifli ve anlamlı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), SOS Çocuk Köyü öğrencileri için çocuk balosu düzenledi.

DAÜ Turizm Fakültesi ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliğinde, Afik Group ve Ceasar Resort’un sponsorluğunda düzenlenen balo Girne’de, Latomia 1933’te gerçekleştirildi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre; DAÜ’nün geleneksel olarak 16 yıldır gerçekleştirdiği etkinliğe bu sene yaklaşık 120 davetli katıldı.

DAÜ’lü öğrenciler çocuklar için gün boyu etkinlikler düzenlerken SOS öğrencileri de baloda dans etti. DAÜ’de öğrenim gören farklı ülkelerden öğrenciler programa kendi kültürel danslarıyla katılırken etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler de verildi.



