Bu kez telsizler patladı

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazlarına yeni bir siber saldırı düzenlendi. Bu kez de grubun kullandığı el telsizleri, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde patlatıldı.

Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, siber saldırı düzenlenen çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

Lübnan güvenlik kaynakları, ikinci saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Lübnan'daki Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bir kez daha patlatıldı.

Hizbullah'a yakın bir kaynak Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı.

Lübnan güvenlik kaynakları, son saldırıda en az üç kişinin öldüğünü ve yüzlerce kişinin yaralandığını bildirdi.

Beş ay önce satın alındı

Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.

Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlatılması sonucu ölenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.

Bölgedeki Reuters muhabirleri, Beyrut'un güney banliyölerinde en az iki patlama sesi ve ambulans sirenleri duyduklarını bildirdi.

Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek "saldırıların karşılıksız kalmayacağını" vurguladı.

Cihazlara nasıl patlayıcı konuldu?

Dünya, İsrail'in çağrı cihazıyla Lübnan'daki Hizbullah üyelerine yaptığı saldırıyı konuşuyor.

Amerikan New York Times gazetesi, Amerikalı yetkililerden aldığı bilgilere dayanarak olayın ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Gazetenin haberine göre çağrı cihazlarının içine yaklaşık 56 gram patlayıcı yerleştirilmişti. Cihazların içine, patlayıcıyla birlikte, uzaktan kumandayla patlatılabilmesi için alıcılar konuldu. Hizbullah üyelerine dağıtılan çağrı cihazlarına, Hizbullah liderliğinden aynı anda mesajlar düştü. Ancak mesajlar lider kadrosundan gelmiyordu. Patlamayı bu mesajlar tetikledi.

New York Times, çağrı cihazlarının Tayvan merkezli Gold Apollo firması tarafından üretilen AR924 modeli olduğunu yazdı.

Hizbullah, Tayvanlı şirketten, bazı kaynaklara göre 3 bin bazılarına göre ise 5 binden fazla çağrı cihazı sipariş etmişti. Şirket, saldırıda kullanılan modelin kendi üretimleri olmadığını açıkladı.

Tayvanlı şirketin kurucusu, Budapeşte merkezli BAC danışmanlık firmasına üretim için lisans verdiklerini söyledi. Bu modellerin, bazı ülkelere satış için verilen lisans altında Macaristan'da üretildiğini belirtti. Tayvanlı şirket, lisans verdiği Macar şirketine dava açacağını duyurdu. Tayvan Ekonomi Bakanlığı da, Tayvan'dan Lübnan'a çağrı cihazı ihracatı yapıldığına dair kayıt bulunmadığını açıkladı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.