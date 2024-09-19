Rum Komünist AKEL partisi lideri Stefanos Stefanu “Önümüzdeki çabanın, Kıbrıs sorununda, kararlarda tarif edildiği gibi bir çözüm için son çaba olacağı” uyarısında bulundu.

Stefanu; Sosyalist Enternasyonal Forumu’na katılmak, BM ve Amerikan yönetimi yetkilileriyle Kıbrıs sorunuyla ilgili temaslarda bulunmak üzere önümüzdeki hafta New York’a gidiyor. Stefanu’ya AKEL Kıbrıs Masası Şefi Tumazos Çelebis eşlik edecek.

Politis Stefanu’nun New York’ta, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) de üyesi olması nedeniyle CTP Başkanı Tufan Erhürman’ın da katılacağı 25 Eylül’deki Sosyalist Enternasyonal toplantısı çerçevesinde düzenlenecek Kıbrıs sorunu konulu panelde konuşma yapacağını yazdı.

Habere göre, basın toplantısı düzenleyerek partisinin önümüzdeki hafta yapacağı Kıbrıs sorunu, enerji, pahalılık, çalışma, para finans alanı ve yerel yönetimlerle ilgili faaliyetler hakkında bilgi veren Stefanu, Sosyalist Enternasyonal forumuna katılacak olmasının “çok önemli” ve AKEL’in “Kıbrıs sorununda oynadığı rolün göstergesi olduğunu” söyledi.

Konferans düzenlenecek

Stefanos Stefanu AKEL’in 4 ve 5 Ekim’de Kıbrıs sorunuyla ilgili “Kıbrıs Sorununun 50 Yılı: Sıfır Noktası” başlıklı bir konferans düzenleyeceğini de açıkladı. Konferansa ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, her iki toplumdan bilim insanları, akademisyenler, uluslararası ilişkiler uzmanları dışında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de davet edildiğini söyledi.

“Sıfır Noktası” başlığının tesadüfen ya da akılda kalsın diye atılmış bir başlık olmadığını belirten Stefanu, gerçekten de çıkmazın aşılması, müzakerelerin devamı için çaba harcanan bu dönemde Kıbrıs sorununda (geri sayımda sıfır noktası) zamanın tükendiğini kast ettiklerini anlattı.

“Bölgesel ve uluslararası durum Kıbrıs sorununu etkiliyor. Donmuş anlaşmazlıklar yok” vurgusunu yapan Stefanu uluslararası unsurun kendilerine söylediklerinden yola çıkarak şu uyarıda bulundu:

“Belki de akıllarında, Kıbrıs sorununun, bugüne kadar konuştuğumuz BM kararlarında tarif edildiği gibi iki bölgeli iki toplumlu, gibi siyasi eşitliği olan çözümü için son bir çaba vardır. Uluslararası unsur bir 50 yıl daha geçmesini istemiyor. AB’de de uluslararası unsurda da Kıbrıslı Türklerin izolasyonu konusu her birinin anladığı ve yorumladığı şekilde oynuyor.”

Stefanu müzakereler çerçevesinde iki taraf arasında varılan uzlaşıların korunması gerektiğini söyledi ve “Guterres Çerçevesi üzerine müzakere etmemiz gerekiyor. Çerçeve Kıbrıs sorunundaki yakınlaşmaların çok ileri aşamasıdır ve müzakere edeceğimiz şey çerçeve değil, Guterres Çerçevesindeki askıda kalan konulardır.” ifadesini kullandı.