Keyifli bir gece oldu

Girne Arkın Fest24 kapsamında Melisa Karanlık ve Orkestrası Girne Antik Liman’da sahne aldı. Verilen bilgiye göre, önceki akşam Liman Merkez Sahne’de performans sergileyen grup, seslendirdiği birbirinden güzel parçalar ile katılımcılara keyifli bir gece yaşattı.

Sergi 28 Eylül’e kadar ziyarete açık

Öte yandan ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında açılışı yapılan sergi 28 Eylül’e kadar devam edecek. İtalya, Fransa, Türkiye, ABD, İzlanda, Kosova, İran ve KKTC’den, alanında yetkin 35 sanatçının özgün eserlerinden oluşan sergi, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yer alıyor.



Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024, 10:13