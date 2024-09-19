Uçurum var

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, parti milletvekillerinin de katılımıyla “ülkede eğitim alanında yaşanan krizlerle ilgili” basın toplantısı düzenledi.

CTP Genel Merkezi’nde yer alan toplantıda konuşan Erhürman, kamu ile özel okullar arasında fırsat eşitsizliğinin olduğunu belirterek çocuklar arasında fırsat eşitliği açısından çok ciddi uçurumlar yaratıldığını kaydetti.

Erhürman, tam gün eğitime geçmek suretiyle bu eşitsizlik uçurumunun bir miktar olsun kapatılması gerektiğini belirten Erhürman, “Tabii ki bizim kamu okullarında tam gün eğitimden kastımız, geçen yıl sözde uygulanan o iki günlük tam gün eğitim değildi.” dedi.

Tufan Erhürman, güçlendirme çalışması nedeniyle şu anda kullanılamaz durumda olan okul sayısının 28, güçlendirme çalışması tamamlanan okul sayısının 20, öğrenciler için güvenli ortam zafiyeti bulunan ve tadilatı halen devam eden okul sayısının ise 8 olduğunu söyledi.

Güçlendirme çalışmaları kapsamında boşaltılan sınıf sayısının 294 olduğunu kaydeden Erhürman, prefabrik veya konteyner sınıf sayısının ise 218 olduğunu belirtti.

Erhürman, “Çok net de söyleyeyim. Herhangi bir çocuk güvensiz bir binada bulunacaksa, elbette konteyner veya prefabrik sınıfta bulunmasını tercih ederim.” ifadesini kullandı.

“Tam gün eğitimden kastımız…”

Çok uzun bir süreden beri kamu okulları ile özel okullar arasında bir eşitsizliğin oluştuğunu kaydeden Erhürman, en azından tam gün eğitime geçmek suretiyle bu eşitsizlik uçurumunun bir miktar olsun kapatılması gerektiğini belirtti.

“Tabii ki bizim kamu okullarında tam gün eğitimden kastımız, geçen yıl sözde uygulanan o iki günlük tam gün eğitim değildi.” ifadesini kullanan Erhürman, kamu okullarını gerçek anlamda tam gün eğitime hazırlayıp, bu eşitsizliği bir miktar olsun kapatabilmekten bahsettiklerini söyledi.

Ülkede pandemiden sonra nüfusun kontrolsüz şekilde arttığına işaret eden Erhürman, “Bu ülkede konteyner sınıflar geçici olmayacak, sayı daha da artacak.” dedi. Erhürman, bahçesinde ağacı ve çocuk oyun alanı bulunmayan okullar olmasını da eleştirdi.

Belediyelerin eğitime katkısı…

Belediyelerin emlak vergilerinin yüzde 15’ini eğitime harcaması gerektiğini bildiren Erhürman, CTP’li belediyelerin harcamakla yükümlü oldukları rakamın çok üzerinde eğitime katkı sağladığını belirtti ve bazı rakamları paylaştı. Erhürman; Değirmenlik Belediyesi’nin 4 buçuk milyon TL, Çatalköy Belediyesi’nin 20 milyon TL, Dikmen Belediyesi’nin 1 milyon 585 bin TL, Akdoğan Belediyesi’nin 1 milyon 605 bin TL, Lefke Belediyesi’nin 973 bin TL ve Girne Belediyesi’nin 12 milyon TL eğitime harcadığını aktardı. Erhürman, Gazimağusa Belediyesi’nin ise eğitime harcaması gereken 2 buçuk milyon TL’yi sadece Şampiyon Melekler anısına harcadığını ve bunun dışında 4 milyon 335 bin TL daha eğitime katkı sağladığını söyledi.

