Ciddi iddialar var

Kıbrıs Türk Ofis, Banka, Sigorta ve Ticaret Çalışanları Sendikası (BASS), Vakıflar İdaresi’nin emlak ve personel politikasının iflas ettiğini ileri sürdü.

Sendikadan yapılan açıklamada, Vakıflar İdaresi faaliyetlerine ilişkin şunlar ifade edildi:

“Gazimağusa kazasında Laguna diye anılan (Denizyıldızı) apartman kompleksleri yaklaşık 100 daire atıl duruma bırakılmıştır.

Uzun vadeli olarak kiralanan ve/veya ortaklığı bulunan otel işletmelerinin kiraları ve kira borçları tahsil edilmemektedir.

Gerçek vakıf malı olan KKTC Turizm Bakanlığı binaları için kira mukavelesi yapılmamıştır.

İdare kadrosunda çalışan ve terfi bekleyen üyelerimize terfi kadroları açılmamıştır.

Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu üyesinin akrabası genel mevzuatlara ve yasaya aykırı hizmet alımı şeklinde istihdam edilmiştir. Vakıflara ait Güney Kıbrıs’ta bulunan vakıf emlak KKTC’de Rum malları ile takas edilmek istenmektedir.

Vakıflar İdaresi’nde Vakıflar Yasası’na, Gelir ve Vergi Dairesi Yasası’na ve Sosyal Güvenlik Yasalarına aykırı bir şekilde hizmet alımı adı altında istihdam yapılmıştır. Vakıflar İdaresi’nde çalışan ve yasal mevzuatlara aykırı maaş alanlara herhangi bir uygulama yapılmamıştır.”

Açıklamada, Sendika’nın arzusunun, güçlü bir emlak yapısına sahip, mali gücü kuvvetli, Vakıfların kuruluş amaçlarına hizmet etmek için çabalayan, vakıf mallarının rehabilite edilmesi konusunda uğraşlar veren ve halk tarafından güvenilir bir konumda gün geçtikçe prestiji artan bir yapıya ulaşması olduğu kaydedildi.

