Başarıyla icra ediliyor

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla devam ediyor.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan

paylaşımda, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-24; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden kara, deniz ve hava unsurlarının katılımı ile gerçekleştirildiği belirtildi.

Tatbikat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor. 16-19

Eylül 2024 tarihleri arasında KKTC’de icra edilen tatbikata, Türkiye ile KKTC’den kara,

hava ve deniz unsurları iştirak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel

Akdeniz Fırtınası Tatbikatından görüntüleri paylaştı.

Tatar, tatbikatı izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’nı izledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlayan tatbikatın planlamasında, sevk ve idare edilmesinde emeği geçen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral İlker Görgülü başta olmak üzere Mehmetçik ve Mücahitleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, tatbikata katılanlara teşekkür plaketi takdim etti.

