Yüzde 19.19 artış

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2024 yılının üçüncü asgari ücretini, aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirledi. İşveren temsilcisinin katılmadığı toplantıda karar, devlet ve işçi temsilcilerinin oy birliğiyle alındı.

Yeni asgari ücret, 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla 10 günlük itiraz süreci başlayacak.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu başkanlığında dün öğleden sonra yaptığı kısa toplantının ardından yılın üçüncü asgari ücretini belirleyerek açıkladı.

Son dört aylık hayat pahalılığının yüzde 19.19 olduğunu ve kamu çalışanlarına, emeklilere ve devletten yardım alanlara bu rakamın yansıtılacağını; aynı şekilde asgari ücrete de bu oranın yansıtılarak yeni asgari ücretin belirlendiğini aktaran Gariyanoğlu, yeni asgari ücretin; saatlik 233.28 TL, günlük 1,866.27 TL, haftalık 9,331.38 TL, aylık net 35 bin 180, brüt 40 bin 436 TL olarak belirlediğini açıkladı.

Bakan Gariyanoğlu, yeni asgari ücretin “hayırlı” olmasını dileyerek, gerekli yazışmaların yapılıp kararın Bakanlar Kurulu’na gönderilmesinin ardından yeni asgari ücretin 1 Eylül'den itibaren uygulamaya gireceğini söyledi.

Gariyanoğlu, bir sonraki Komisyon toplantısının ocak ayında yapılacağını da aktardı.

İtiraz için 10 gün süre var

Komisyon toplantısına katılmayan işveren tarafının yeni belirlenen asgari ücrete itiraz edip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Gardiyanoğlu, bu konuda bir bilgisi olmadığını yineleyerek, yasaya göre taraflardan herhangi birinin 10 gün içinde Komisyona itiraz etme hakkının olduğunu söyledi.

Gardiyanoğlu, yarından itibaren 10 günlük itiraz etme sürecinin başlayacağını belirterek, 10 gün içinde yasal bir itiraz olması halinde komisyonun itirazı değerlendirmek için tekrardan toplanacağını söyledi.

"Bakanlar Kurulu'nun bugünkü toplantısına yoğun mesaimiz buydu" diyen Gardiyanoğlu, kamudan maaş ve yardım alanlara verilecek hayat pahalılığını görüştüklerini de bildirdi.

Serdaroğlu, pahalılığa karşı denetim istedi

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, belirlenen yeni asgari ücretten memnun olduklarını belirterek, bir itiraz süresi olduğunu, işveren tarafının yeni asgari ücrete itiraz edip etmeyeceğini bilmediklerini ancak itiraz etmeleri halinde mücadeleye devam edeceklerini söyledi

Serdaroğlu, belirlenen yeni asgari ücretin bir anlamı olabilmesi için zamların önlenmesi ve denetimlerin yapılması gerektiğine işaret ederek, hükümetin piyasa denetimleri yapması talebinde bulundu.

Serdaroğlu, yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni etti, Bakan Gardiyanoğlu’na teşekkür etti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu yılın üçüncü asgari ücretini belirlemek gündemiyle ilk toplantısını 13 Eylül'de yapmıştı. Ülkede 1 Mayıs 2024 itibarıyla aylık asgari ücret net 29 bin 516 TL, brüt 33 bin 926 TL olarak uygulanıyor.