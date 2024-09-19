Örnek alınmalı

Raif UZKAN

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine China Bazaar 2, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) bir ambulans bağışladı.

Üç ambulansın devir teslim töreni, dün yapıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in katılımıyla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi girişinde saat 14.00’te yapılan törene, Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra Hastane ve Bakanlık yetkilileri ile hastane personeli katıldı.

KTTO Başkanı Turgay Deniz, törende yaptığı konuşmada KTTO’nin Kıbrıs Türk halkının ekonomik refahı için çalışmada en ön saflarda yer aldığına işaret ederek, sosyal sorumluluk çerçevesinde bir ambulans bağışı yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de “China Bazaar” sahibi iş insanı Mazhar İkbal ve KTTO Yönetim Kurulu'na teşekkür etti ve halka hizmeti daha aktif yerine getirebilmek adına sağlık merkezi, hastane inşaat, tadilat ve teknik ekipman alımları açısından en verimli dönemin yaşandığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçmiş sağlık bakanlarını rahmetle andığını belirterek başladığı konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nın sürekli yatırımlar yaparak halka en iyi hizmeti vermeye çalıştığını dile getirdi.

Törende Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kullanılmak üzere iş insanı Mazhar İkbal tarafından iki, Ticaret Odası tarafından da bir ambulans bağışı yapıldı.

