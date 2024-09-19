Son söz UBP’lilerin

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, ülkedeki çoğu projenin istikrarsız hükümetler döneminden yarım kalanlar olduğunu söyleyerek, 2 buçuk yıllık hükümetleri döneminde tüm yarım projelerin tamamlandığını ve yeni projelerin de hayata geçirildiğini söyledi.

Üstel, asgari ücret ve hayat pahalılığı konusunda “Biz halkımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve asgari ücreti Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir.” dedi.

Cumartesi günü yapılacak UBP Kurultayı’na da değinen Başbakan Üstel, kurultayda, üyenin takdir ettiği neyse onun tecelli edeceğini söyledi.

UBP’nin kurultay sürecine ilişkin bir soru üzerine, Üstel, partililerin, kendisine, partinin büyüğü ve en çok bilgi birikimi olan bir abileri olarak görevi verdiklerini söyledi.

2022 yılında görevi aldığını başbakanlık görevini yürüttüğünü anımsatan Üstel, kısa dönem hükümetlerde projelerin tamamlanamadığını ve halkın ihtiyacı olan projeler üretilemediğini belirtti.

Dünyadaki ekonomik değerlerin yerinden oynadığı bir dönemde görevi devraldıklarını da ifade eden Başbakan Üstel, “Bütün bunları yaparken sadece partide birlik ve beraberliği değil, ülkede birlik beraberliği sağlamak için çalıştık.

Muhalefetle istişare içerisinde yasaları geçirmeye çalıştık. Bazı yasaları muhalefetle işbirliği içerisinde geçirdik. Önceliğimiz yarım kalan projeler, reformlar ve halkın ihtiyacı olan yasalardır dedik ve bu yönde ilerledik.” diye konuştu.

“UBP’ye ait olmayan belediyeler dahi bizlere teşekkür ediyor”

Çalışanlarını dahi ödeyemeyecek durumda olan belediyeleri güçlendirmek için önceliği Belediyeler Reformu’na ve Belediyeler Yasası’na vererek Meclis Genel Kurulu’ndan geçirdiklerini hatırlatan Üstel, 28 olan belediye sayısını 18’e indirdiklerini böylece belediyelerin mali sıkıntıdan kurtulduğunu kaydetti ve “UBP’ye ait olmayan belediyeler dahi bizlere teşekkür ediyor. Demek ki doğru yaptık yapmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Hal Yasası konusunda ise Başbakan Ünal Üstel, bütün siyasi partilerin iktidara geldiğini ancak istikrarı yakalayamadıkları ve cesaret gösteremedikleri için Hal Yasası’nı geçiremediklerini söyledi.

“Biz istikrarı yakaladık ve yüreğimizi ortaya koyduk. Hal Yasası’nda sona gelindi. Önümüzdeki yıl büyük bir eksikliği gidereceğiz” dedi.

“Lefkoşa Çevre Yolu Yonca Kavşağı 2025 Nisan’da bitmiş olacak”

Hayata geçirilen projelere de değinen Başbakan Ünal Üstel, 4 yılda tamamlanması gereken ancak uzun bir süre tamamlanamayan Ercan Havalimanı’nı hükümet olarak ağırlık koyarak anavatan Türkiye’nin de desteği ile açtıklarını kaydetti.

Üstel, Lefkoşa Çevre Yolu’nda yonca kavşağı yapımı için çalışmalara başlandığını ve 2025 Nisan’dan sonra Gönyeli Çemberi ve Lefkoşa trafiğini rahatlatacak yonca kavşağını bitirmiş olacaklarını söyledi.

Teknecik Elektrik Santrali’nde 8 mobil jeneratörden 7’sinin çalıştığını, 5 tane jeneratörün de anavatan Türkiye tarafından hibe edildiğini belirten Üstel, 100 Kilowatt elektrik kurumuna ilave güç ilave ettiklerini kaydetti.

“2029’a kadar ülkedeki enerji sorununu kökten çözmüş olacağız”

Üstel, Türkiye Cumhuriyeti’nden kablo ile elektrik gelmesi için protokol yaptıklarını, bu konuda fizibilite raporlarının hazırlanmakta olduğunu, bu raporların ileriki günlerde paylaşılacağını ifade ederek, “2029’a kadar ülkedeki enerji sorununu kökten çözmüş olacağız. Bu konuda da anavatan ile istişare içerisinde ve gerekirse hizmet alımı yaparak yola devam edeceğiz” dedi.

Ticaret Odası’nın asgari ücret ve hayat pahalılığı ödeneğinin fazla olduğu yönündeki açıklamalarının sorulması üzerine de Üstel, şunları söyledi:

“Biz halkımızı hiçbir zaman mağdur etmedik. Asgari ücreti vergiden muaf yaptık ve Güney Kıbrıs ile eşitledik. Bu bir tarihtir. Halkın alım gücünü yerlerde süründürmemek adına ve HP artışlarını karşılamak için hükümet elini taşın altına koydu.”

“Seçimler 2027’de yapılacak”

Başbakan Ünal Üstel, seçimlerin 2027’de yapılacağını, o zamana kadar hizmete devam edeceklerini ifade etti.

Ülkede birçok yol projesini bitirdiklerine işaret eden ve Girne’nin batı yollarına mali kaynaklarla inşa ederek yollarda büyük rahatlama sağlandığını söyleyen Üstel, “Şimdi sıra Girne Çatalköy Yolu. Önümüzdeki günlerde ihalesine çıkılacak. Karpaz Zafer Burnu Yolu’nu da önümüzdeki ay ihalesini tamamlayıp daha iyi bir noktaya getireceğiz.” dedi.

İskele Karpaz Yolu’nda yaşanan sıkıntının giderilmesi için de çalışma yürüttüklerini kaydeden Üstel, tüm bunların tamamlanmasının ardından ülke genelinde yollardaki eksikliklerin giderilmesi yönünde hazırlıklar yaptıklarını belirtti.

“21 Eylül’de gerçekleştirilecek UBP Kurultay’ında üyenin takdir ettiği ne ise o tecelli olacak” diyen Üstel, Kurultay’da gerek ülkeye gerek dünyaya verecekleri mesajlar olduğunu söyledi.

“Sosyal konutlar için TL cinsinden kredi çıkarılacak”

Sosyal konut ve kırsal kesim arazileri başvuruları ile ilgili olarak ise Başbakan Ünal Üstel, listelerin askıda olduğunu anlattı.

Sosyal konutlar için uzun vadeli ve düşük faizli TL cinsinden kredi çıkarılacağını da söyleyen Üstel, Mal Tazmin Komisyonu’na Rumlar tarafından yapılan başvurular için tazminat ödemelerinin de yapılmakta olduğunu aktardı.

