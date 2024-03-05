Nağmeler dile geldi

Kendi şarkılarının yanı sıra, yeniden yorumladıkları her şarkıya farklı bir ruh katan ünlü müzik grubu Rubato, geçtiğimiz Cumartesi akşamı Merit Park Letafet’te sahne aldı.

Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu konserde grubu büyük bir kalabalık karşıladı.

Usta sanatçıların unutulmaz şarkılarını seslendiren grup, ‘Müslüm Gürses’den Unutamadım, Nilüfer’den Böyle Ayrılık Olmaz’ gibi parçalar ile dinleyenlerini hüzünlendirirken, ‘Neşet Ertaş’ın Kesik Çayır’ şarkısı ile tüm misafirler doyasıya eğlendi.

Gecenin sonunda son zamanların popüler parçalarından ‘Ah Yalan Dünya’yı misafirleri ile hep bir ağızdan seslendirmelerinin ardından, grup sahneden ayrıldı.

