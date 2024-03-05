Dürüst’le ilgili karar bugün

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesinde (KSTÜ) yürütülen sahte diploma ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan uluslararası öğrenci işleri sorumlusu Amir Shakerifard ile okulun kampüsünde restoran işleten Şenol Kovancı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada ülkede kalıcı bağı olmayan Amir Shakerifard tutuklu yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Kovancı ise 60 bin TL nakit teminat, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkış yasağı şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İki zanlı hakkındaki iddialar

Okulun mütevekkili heyeti başkan yardımcısı, eski bakanlardan Kemal Dürüst ve üniversitenin küçük hissedarı Serdal Gündüz’ün de dahil olduğu soruşturma kapsamında tutuklanan Shakerifard’in

okula yabancı öğrenci getirmiş gibi göstererek sahtekârlıkla 146 bin 96 Euro komisyona aldığı belirtilmişti.

Shakerifard’ın Serdal Gündüz’ün talimatıyla yaz okulu paralarını üniversiteye ait olmayan bir hesaba yatırdığı açıklanmıştı. Shakerifard’ın üçüncü dünya ülkesi vatandaşı kişileri okula kaydederek, ülkeye gelmelerini sağladığı daha sonra bu kayıtları silerek, insan kaçakçılığı suçu işlediği de ortaya çıkmıştı. Shakerifard’ın birçok şaibeli işlemde yer aldığı da polis tarafından belirtilmişti.

Okulun kampüsünde restoran işleten Kovancı’nın ise üniversiteye hizmet vermeden 3 adet sahte faturayla 41 bin TL ödeme aldığı açıklanmıştı. Zanlıya 18 bin 560 TL reklam için faturayla ödeme yapıldığı da mahkemeye aktarılmıştı.

Güzelyurt Mahkemesi bugün de eski bakanlardan, Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Kemal Dürüst ve direktör Serdar Gündüz’la ilgili kararını açıklayacak.



Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 09:50