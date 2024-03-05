Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli kararının haksız ve siyasi olduğunu vurgulayarak, bu kararın çözümün önündeki en büyük engel olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bu kararın, halkın bütün hakları ile egemenliğini yok saydığını ve halkı Rumların azınlığı yapmayı içerdiğini ifade ederek, bu karardan güç alan Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının bütün haklarını ve egemenliğini yok saydığını söyledi.

Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına azınlık statüsü önerdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının “BM parametreleri”, “Federal çözüm” ve “Sıfır asker, sıfır garanti” dayatmalarıyla Türkiye ile Türk askerini Kıbrıs’tan uzaklaştırmaya çalıştığına dikkat çekti.

“Bir kez daha belirtiyorum ki, bu dayatmalara asla boyun eğmeyeceğiz, devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğiz” diyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli ve 186 sayılı kararının 60. yıl dönümünde tüm dünyaya ve BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme ulaşılabilmesini sağlayabilmek için Kıbrıs Türk halkını Rum tarafının azınlığı yapmayı içeren, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırı haksız ve siyasi kararı sonlandırmaları çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı: Barış Gücü statüko bekçisi

60 yıldır Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücünün statüko bekçiliğinden öteye gidemediğini belirten Dışişleri Bakanlığı, “4 Mart bizim açımızdan övgüyle kutlanılacak bir gün değil aksine özden gelen ve meşru haklarımızın elimizden alındığı tarihin simgesidir” açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı’nın BM Barış Gücü'nün adaya gelişinin 60’ıncı yılı nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

“Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararı, hükümet ortaklarından birinin silah zoruyla Devletin tüm organlarından dışlanmış olduğu, meşruiyetini yitirmiş ve Rumların tekeline girmiş yapının, yani ‘Kıbrıs Hükümeti’nin ‘rızasını’ almış olduğundan dolayı, Kıbrıs meselesine yanlış bir teşhis konmasına ve bu meselenin bugüne kadar devam etmesine neden olmuştur. Kıbrıs meselesinin özünü oluşturan statü meselesi 186 sayılı kararın eseridir. 4 Mart 1964 tarihinden sonra uluslararası toplum, Kıbrıs Rumlarına adadaki tek meşru hükümet, Kıbrıs Türklerine ise ‘azınlık bir toplum’ muamelesi göstererek, Kıbrıs meselesinin karmaşık ve içinden çıkılmaz hale gelmesine vesile olmuştur.”

Karar, Londra'da protesto edildi

Öte yandan İngiltere Parlamentosu önünde toplanan Kıbrıs Türkleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kıbrıs'a barış gücü gönderilmesini içeren 4 Mart 1964 tarihli 186 sayılı kararın 60. yılında protesto düzenledi.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (BTCA) ile "Ambargolu (Embargoed)" adlı sivil toplum örgütünün öncülüğünde İngiltere Parlamentosu önündeki meydanda bir araya gelen Kıbrıs Türkleri, BMGK'nin 1964'te aldığı kararının 60. yılında söz konusu kararın iptalini talep etti.

