Hava Trafik Kontrolleri Sendikası (HTKS) dün akşam Ercan Havaalanında şok eylem yaptı. Ercan Kule Kontrol’ün saat 19.30’da başlayan ve bu sabah 08.30’a kadar sürmesi planlanan grev 21.50’de Bakanlar Kurulu tarafından 60 gün süreyle yasaklandı.

Yaklaşık 2 buçuk saat süren grev nedeniyle 20.30- 22.00 saatleri arasında Ercan’dan kalkış yapması planlanan 5 sefer etkilendi. Grevin kaldırılmasıyla seferler normale dönerken, uçuşları aksayan yolcular isyan etti.

Neler yaşandı

HTKS Yönetim Kurulu Başkanı Cem Kapısız, Ercan Kule Kontrol’ün dün akşam saat 19.30 itibariyle greve gittiğini, bu sabah saat 08.30’a kadar süreceğini bildirdi.

Kapısız grev gerekçesini ise şöyle açıkladı:

“Defalarca uyarmamıza rağmen hala daha ülkemizde havacılık ve buna bağlı olarak havacılık emniyeti devlet eli ile yerlerde süründürülmeye devam ediyor. Ercan Havalimanı özelleştirildiği günden itibaren sanki yolculara hava taşımacılığı hizmeti vermesi gereken bir kurum değilmiş de T&T şirketine para yetiştirsin diye işletilen bir devlet kurumu haline getirilmiş durumdadır. Ercan Havalimanı siyasilere miras kalmış bir mal değil, halkın malıdır! Bakan da olsanız, vekil de olsanız, hükumet de olsanız halkın malını sermayeye peşkeş çekemezsiniz, insanların canını ve malını birilerine para kazandıracaksınız diye riske atamazsınız! Ercan’ın teknik yetersizliğinden kaynaklı son 5 ayda iki defa tehlike atlatmamıza rağmen bundan ders çıkarmadınız.”

60 gün yasaklandı

Grev kararının açıklanmasının ardından devreye giren Bakanlar Kurulu dün gece toplantı yaptı. Kurul, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası’nın Ercan Kule Kontrolü’nde başlattığı grevi 60 gün süreyle erteledi.

Bakanlar Kurulu kararında şunlar belirtildi:

Bakanlar Kurulu, Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Referandum Yasası’nın 16’ncı maddesinin (3)’üncü fıkrasının verdiği yetkiye dayanarak, ulusal güvenlik ve kamu güvenliği ve elzem hizmet olan sivil havacılık hizmetleri ile havaalanı hizmetlerindeki düzen bozucu niteliği olduğu nedeniyle, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikasının ve/veya diğer tüm sendikaların Hava Trafik Kontrol Şube Amirliğinde ve/veya Ercan Havalimanının tüm birimlerinde, 4 Mart 2024 tarihinde başlatmış oldukları grevin, 4 Mart 2024 tarihinden itibaren 60 (altmış) gün süreyle ertelenmesine karar verdi.