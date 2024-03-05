"En Önemli Sorun Zamlar ve Pahalılık"

Ömer KADİROĞLU

Türkiye’de Şubat ayı gıda enflasyonu yüzde 8.25 olarak açıklanırken; Kuzey Kıbrıs’ta bu rakamın daha yükseklerde olduğu belirtiliyor. İstatistik Kurumu’nun yapacağı açıklama beklenirken; Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu vatandaşlar, ülkede birçok sorun bulunduğunu, ancak ilk sırada pahalılığın geldiğini söyledi.

Vatandaşların önemli bir kısmı aylık kredi kartını, elektrik faturasını ve kirasını ödemekte zorlanıyor. Evin gıda ve diğer ihtiyaçlarını karşımada zorlandıklarını söyleyen vatandaşlar, pahalılığa karşı önlem alınmaması halinde, bunun sosyal sorunlara yol açacağı uyarısında bulunuyor. En önemli sorun sıralamasında pahalılıktan sonra, trafik, kamuda verimsizlik yer alıyor.

Ne dediler?..

Ümit Barış Döner

“Ekonomi çok kötü ve geçinmek çok zorlaştı. Kredi kartı, elektrik, telefon ve benzeri faturaları ödemelerini güçlükle yapıyorum. Bazen bir miktarını ödüyorum ve boğazımdan kısarak ödeme yapıyorum. Beni en çok olumsuz etkileyen konular pahalılık, trafik, kamudaki işler ve sağlıktır. Bunların hepsi bir birine bağlıdır ve birinde aksilik oldu mu hepsinde sorun yaşanıyor. Bu böyle giderse sonumuz çok da iyi görünmüyor.”

Müslüm Kılıç

“Kredi kartı, elektrik, telefon ve benzeri fatura ödemelerini şimdilik yapabiliyorum ancak zorluk yaşıyorum. Eşim yeni doğum yaptı ve giderlerimizi karşılayabilmek için sabah çocuğa bakıyorum eşim çalışıyor, akşam eşim çocuğa bakıyor ben çalışıyorum. Beni en çok olumsuz etkileyen konu ekonomi ve kamudaki işlerimizdir. Bu iş böyle devam ederse ne olacak bilmiyorum ancak toplum sesini çıkarmazsa bir değişim olmaz.”

Ozan Özkartal

“Kredi kartı, elektrik ve telefon faturası veya banka kredi taksitlerini aksatmadan ödeyebiliyorum. Beni en çok etkileyen nokta ekonomidir. Ekonomik anlamda alışveriş yaparken veya kira öderken sıkıntı yaşıyorum. Sürekli ailemden para istemek zorundayım ve öğrenci kredisi ile geçimimi sağlamaya çalışıyorum.”

Sezgin Sönmeyen

“Kredi kartı, elektrik ve telefon faturası ile banka kredisi gibi ödemeleri sıkıntılı olsa da ödemeye çalışıyorum. Beni en çok olumsuz etkileyen olayların başında trafik ve kamudaki işleri yapamamak geliyor. Bu ülkede hiç bir şey yolunda gitmiyor. Böyle giderse bizleri çok daha kötü günler bekliyor.”

Mehtap Akoya

“Kredi kartı, elektrik ve telefon faturaları gibi ödemelerimi aksatmamaya çalışıyorum. Ancak başka şeylerden kısarak ödüyorum. Her geçen gün daha da kötüye gidiyoruz. Beni olumsuz olarak etkileyen durumların başında pahalılık geliyor. Daha önce kalite ararken, şimdilerde ucuz olana bakıyoruz. Böyle giderse daha kötü günler bizi bekliyor. Beklentimiz iyi bir yaşam sürmek ancak pek de umudumuz kalmadı.”

Ersin Destur

“Bazen faturaları aksatmadan ödemem mümkün olmuyor. Gelirim ancak mutfak giderlerimi karşılıyor. Beni en çok olumsuz etkileyen olay pahalılıktır ve böyle devam ederse sonumuz çok kötü olacaktır. Yetkililerden beklentim piyasayı ciddi anlamda denetlemesini sağlamalarıdır.”

Mustafa Korkmaz

“Elektrik, telefon faturası, banka taksiti veya kredi kartlarını aksatmadan ödüyorum ancak bu kez de diğer ödemelerim için pek bir şey kalmıyor. Son zamanlarda banka taksiti ve ev kirası beni sıkıntıya sokuyor. Beni en çok olumsuz etkileyen olayların başında pahalılık geliyor. Son zamanlarda sebze ve meyvelerde ciddi artış var ve böyle devam ederse insanlar farklı yollara başvuracaktır. Ben artık bu durumda bu adada yaşamaktan vazgeçtim ve memleketime dönmeyi düşünüyorum.”

Meryem Tuna

“Kredi kartı, elektrik ,telefon faturası veya banka taksiti gibi ödemeleri aksatmıyorum. Sıkıntı yaşıyorum ancak ödemek zorundayım. Hayat çok zorlaştı. Beni en çok olumsuz etkileyen konu pahalılıktır. Eskiden alışveriş yaparken ihtiyacım olanı alırdım şimdi ucuz olanı arıyorum. Ekmek alırken bile beş kez düşünür oldum. Böyle devam ederse ne olacak bilmiyorum ancak yetkililerden beklentim piyasayı ucuzlatacak çalışmalar yapmalarıdır.”

Kamil Kolcu

“Kredi kartı, elektrik ve telefon faturası, banka taksiti gibi ödemeleri yüzde 80 aksatmadan ödemeye çalışıyorum. Beni en çok olumsuz etkileyen konular çok ancak bir toplumda eğitim ve sağlığı düzelttikten sonra o toplumda sorun olmayacağına inanıyorum. Kamuda insanlar işlerini memurla değil müdürle çözmeye çalışıyor. Bu sorunlar böyle devam ederse daha kötü olacaktır ancak ben bu ülkede çözüm olmasını ve bir an önce Avrupa standartlarında yaşamayı temenni ediyorum.”

Ahmet Tandoğdu

“Son zamanlarda elektrik faturalarındaki artış belimizi büküyor. Beni bu ülkede en çok olumsuz etkileyen konuların başında trafik kazaları geliyor. Trafik tam bir kaosa dönüştü. Bu sorunların böyle devam etmemesi gerekiyor. Bu sorunların çözümleri vardır yeter ki yetkililer çözmek için bu sorunları gündemlerine alsınlar ve çalışsınlar.”

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024, 09:51