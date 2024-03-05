Vefa örneği

Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu, önceki akşam 20.00’de Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu binasında düzenlediği 26’ncı yıl konserinde Hüseyin Kanatlı’yı andı.

Açıklamaya göre Şef İhsan Gürel yönetiminde gerçekleşen ve Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu’nun 62’nci konseri olan etkinlikte, Hüseyin Kanatlı’nın en sevdiği makam olan hüzzam makamından şarkılara yer verildi.