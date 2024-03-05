640 Euro için hayatları kaydı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda düzenlenen Panzehir Operasyonu’nda ele geçirilen bir buçuk kilo uyuşturucuyla ilgili yargılanan Osman Teki ile Zeka Mamaali hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar 4 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Kararda sanıkların uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan getirdikleri, ticari amaçla hareket ettikleri belirtildi. Sanıkların kurye rolünde oldukları, uyuşturucunun yayılmasına ön ayak oldukları kaydedildi.

Sanıklar hakkında verilen kararı okuyan ağır ceza yargıcı, operasyonun 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Yargıç, Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan Osman Teki’nin aracında şüphe üzerine arama yapıldığını, sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Yargıç tutuklanan sanığın ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Ağır ceza yargıcı, akabinde suçla bağlantılı Zeka Mamaali’nin de yakalandığını söyledi. Yargıç, iki sanığın birlikte uyuşturucu almaya karar verdiklerini; Mamaali’nin Güney Kıbrıs’taki aranan şahısla bağlantıya geçtiğini, Teki’nin de güneye gidip, uyuşturucuyu teslim aldığını belirlendiğini ifade etti.

Sanık Teki’nin bu iş için güneydeki şahıstan aldığı 640 euro paranın yarısını Zeka Mamaali’ye vermek için anlaştıklarını kaydeden yargıç, meselede kurye rolünde olan sanıkların uyuşturucuyu kuzeye getirerek, yayılmasına ön ayak olacakken yakalandıklarını ifade etti.

Yargıç, uyuşturucu suçlarının toplum sağlığını, gençleri tehlikeye soktuğunu söyledi ve her iki sanığı da 4 yıl 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.