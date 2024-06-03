Girne’de trafik yüzünden 3 kişi arasında yaşanan kavgada yumruklar konuştu. Çıkan tartışmada Furkan Akyüz’ün başına yumruk vurarak darp ettikleri iddia edilen İngiliz turistler Mustafa Mehmet Salih ve Callum Françis tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlılar, “Öne o saldırdı, biz de darp edildik” diyerek, savunma yaptı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 1 Haziran 2024 saat 03.30 sıralarında Girne’de, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Mustafa Mehmet Salih ve Callum Françis’in trafik meselesi yüzünden çıkan sözlü tartışma sonucu Furkan Akyüz’ün kafa kısmına elleriyle yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, şikayet üzerine zanlıların tutuklandığını belirtti. Alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlılar ise Furkan Akyüz’ün kendilerini darp ettiğini, önce onun saldırdığını iddia etti.

Mahkeme, zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.