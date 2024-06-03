Kameralar ele verdi

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de bir sitenin marketinden viski çalan Bektaş Taş ile Abdullah Fırat Taş, güvenlik kamera kayıtları sonucu tespit edilerek yakalandı. Zanlılar dün çıkarıldığı nöbetçi mahkemede özür dileyerek pişmanlıklarını dile getirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Berkay Kaymakçı, zanlıların, İskele’de bir sitede bulunan market içerisinden, bir şişe viski sirkat ettiğini açıkladı. Olayın polisin bilgisine 29 Mayıs’ta geldiğini ve zanlıların önceki gün tespit edildiğini bildiren polis, soruşturmanın yeni başladığını belirtti ve mahkemeden süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar, “özür dileriz” diyerek pişmanlıklarını dile getirdi. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.