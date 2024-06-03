Gönyeli inledi

Suna ERDEN

Gönyeli’de eski eşler arasında çıkan kavgaya aileler de dahil olunca olay büyüdü. Olaya müdahale eden polisler darp edilirken, 3 kişi tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Tutuklanan zanlılardan Abdullay Kılınç’ın kadına şiddet, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın ise polisi darp, görevinden men, kavga ve rahatsızlık suçlarından mahkemeye çıkarıldığı belirtildi.

Soruşturmayı yürüten polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın 1 Haziran 2024 tarihinde saat 21.10 sıralarında eski eşi Z.K. ile evliliklerinden olma oğullarını görme ve aldıkları arabayı kullanma konularında tartıştıklarını söyledi.

Polis, zanlının kavga esnasında eski eşinin sağ omzuna yumruk attığını, tekme atarak sırt üstü yere düşmesine neden olduğunu, akabinde saçlarından tutup, yerden kaldırarak savurduğunu ve tekrar yüz üstü yere düşmesine sebep olduğunu açıkladı.

Polis, yaşanan bu olayın akabinde zanlının akrabaları ile eski eşinin yakınlarının olay yerinde toplandığını belirtti.

Toplanıp kavgaya gittiler

Polis, zanlı Abdullay Kılınç’ın kardeşleri Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın abilerini darp ettikleri gerekçesiyle Z.K.’nin akrabaları olan A.E. M.N.K. B.H.K, S.A., F.A.’yı saldırmak için olay yerine gittiklerini söyledi.

Polis, olayın büyümesi üzerine Gönyeli Karakoluna ihbar yapıldığını, bir ekibin olay mahalline gittiğini ifade etti.

Polisleri darp ettiler

Soruşturma memuru, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın olaya müdahale eden görevli polisleri ellerinden tutup, itmek ve göğüslerine vurmak suretiyle darp edip görevlerinden, men ettiklerini açıkladı.

Polis memuru, Abdullay Kılınç, Murat Kılınç ile Hasan Kılınç’ın suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, incelenecek kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Polisin ardından söz alan Murat Kılınç ile Hasan Kılınç, suçsuz olduklarını, Abdullay Kılınç ise eski eşini darp etmediğini öne sürdü.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.