Cesaret bak

Girne’de trafik kontrolü sırasında rapor edilen kadının aşırı derecede alkollü olan kocası Adem Ünal; polis memurunun üzerine saldırarak, yüzünü yumrukladıktan sonra yere düşürdü. Bu sırada polis memurunun bir parmağının kırılmasına yol açtı. Vatandaşların hayretle izlediği bu olay sonrasında Adem Ünal tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının 360 promil alkollü içki tesiri altında ‘bıdı bıdı yapma’ diyerek polisin yüzüne yumruk attığı, yere düşmesine ve bir parmağının kırılmasına neden olduğu açıklandı. Mahkemede konuşan zanlı ise alkolün adrenalin etkisi yaptığını belirterek, pişman olduğunu söyledi.

Detaylar aktarıldı

Duruşmada detayları aktaran polis, 2 Haziran 2024 tarihinde saat 01.15 sılalarında kontrol yapan trafik ekiplerinin içerisinde zanlı Adem Ünal’ın yolcu olarak bulunduğu ve eşinin kullandığı aracı durdurduğunu söyledi. Polis, Namık Kemal Caddesi üzerinde durdurulan ES 541 plakalı aracın sürücüsünün trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle rapor edildiğini açıkladı.

Polis, bu esnada araçta yolcu olarak bulunan zanlının eşini rapor eden görevli memurun yanına gittiğimi, bağırarak “Bıdı bıdı yapma ”dedikten sonra yüzüne yumruk attığını belirtti. Soruşturma memuru, darp edilen trafik polisinin yere düşüp, sağ el yüzük parmağını kırdığını açıkladı.

Polis, zanlının olay yerinde makul güç kullanılarak etkisiz hale getirildiğini ve suçüstü hali gereği tutuklandığını aktardı.

Polis memuru, yapılan kontrolde zanlının 360 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlediğini açıkladı.

Pişman olduğunu söyledi

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğu kaydeden polis, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Adem Ünal “Alkolden kaynaklı adrenalin yaşadık, böyle bir suç işledim, özür dilerim” dedi.

Mahkeme hakkında “vahim zarar, polisi darp görevinden men, sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavır ve hareket” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.