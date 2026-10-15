Sberbank vuruldu

Rusya’nın varlıkları ve müşteri sayısı bakımından en büyük finans kuruluşu olan devlete ait Sberbank’ın stratejik veri merkezi, Ukrayna’ya ait olduğu belirtilen insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saratov bölgesindeki Balakovo kentinde meydana gelen saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bankanın tüm sistem ve hizmetlerinin normal şekilde çalışmayı sürdürdüğü bildirildi.

Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aleksandr Vedyahin, veri merkezine yönelik saldırıyı doğrulayarak, “Sberbank’ın tüm sistemleri ve hizmetleri normal şekilde, herhangi bir aksama yaşanmadan çalışıyor” açıklamasını yaptı.

Saratov Bölge Valisi Roman Busargin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İHA saldırısının hedefindeki veri merkezi, finans sektörünün yanı sıra teknoloji ve yapay zekâ alanlarında da faaliyet gösteren Sberbank’ın en kritik yatırımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

Rus devlet haber ajansı RIA Novosti’nin 2024 yılında aktardığı bilgilere göre, 55 bin metrekarelik alana yayılan tesisin, 2027 yılında faaliyete geçmesi planlanan Rusya’nın en büyük süper bilgisayarına ev sahipliği yapması öngörülüyordu.

Balakovo’da, Volga Nehri kıyısında bulunan stratejik tesis, Balakovo Nükleer Güç Santrali ile Saratov Hidroelektrik Santrali’nin bitişiğinde yer alıyor.

Saldırının ardından tesis bünyesindeki süper bilgisayarların veya diğer teknolojik donanımların zarar görüp görmediğine ilişkin Sberbank tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Rusya’nın yapay zekâ yatırımları hedefte

Sberbank, Rusya’nın en büyük yerel teknoloji şirketlerinden Yandex ile birlikte ülkenin önde gelen yapay zekâ geliştiricileri arasında bulunuyor. Rusya’daki yerel yapay zekâ pazarı ağırlıklı olarak Sberbank’ın GigaChat modeli ile Yandex’in YandexGPT modeli arasında paylaşılıyor.

Her iki şirket de yapay zekâ teknolojilerine önemli yatırımlar yapıyor. Ancak Batı yaptırımlarının Rusya’nın gelişmiş donanımlara erişimini zorlaştırması, bu alandaki ilerlemeyi etkileyen unsurlar arasında gösteriliyor. Rus şirketlerinin yapay zekâ modellerinin, ABD ve Çin’deki küresel liderlerin yaklaşık dokuz ay gerisinde kaldığı belirtiliyor.

İnternet altyapılarına yönelik saldırılar yoğunlaşıyor

Sberbank’ın veri merkezine yönelik saldırı, Ukrayna’nın Rusya’daki internet ve teknoloji altyapılarını hedef alan operasyonlarının son halkası olarak değerlendiriliyor.

Rusya’nın en büyük teknoloji şirketi Yandex de ay başından bu yana veri merkezlerine yönelik en az üç İHA saldırısı gerçekleştiğini duyurmuştu.

Ukrayna tarafı, Rusya’daki veri ve lojistik merkezlerini hedef alan saldırıların, Rusya’nın son aylarda Ukrayna’daki veri merkezlerine ve lojistik tesislerine düzenlediği yoğun saldırılara karşılık niteliği taşıdığını belirtiyor. Son olayla ilgili Ukrayna makamlarından ise henüz resmî bir açıklama yapılmadı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın gece boyunca Rusya topraklarına ve ilhak edilen Kırım Yarımadası’na 900’den fazla İHA fırlattığını açıkladı.

Son saldırılar, Moskova ve Kiev’in uzun menzilli hava operasyonlarını yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.