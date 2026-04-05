Cehennemi yaşayacaklar

İran Devrim Muhafızları da Hürmüz Boğazı'nda İsrail bağlantılı bir geminin hedef alındığını duyurdu. İran Savaşında 36 gün geride kaldı.

Yeni bir paylaşım yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti.

İran'a anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün süre verdiğini hatırlatan Trump, “Zaman daralıyor. Cehennemin üzerlerine inmesine 48 saat kaldı.” ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda İsrail bağlantılı olduğu iddia edilen bir gemiye insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, “Siyonist rejimle bağlantılı bir gemi Hürmüz Boğazı’nda İHA ile vuruldu. Gemide yangın çıktı.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada hedef alınan geminin adının MSC Ishyka olduğu belirtildi.

İki ABD jeti düşürüldü

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında 36. güne girilirken, Tahran yönetiminin iki ABD savaş uçağını düşürdüğünü açıklaması savaşta yeni bir eşiğe işaret etti. ABD basını, olayda iki mürettebatın kurtarıldığını, bir personelin ise kayıp olduğunu bildirdi

23 yıl sonra ilk

ABD’nin düşürülen son iki uçağı, bu ülkenin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu. ABD en son 2003 yılında Irak işgali esnasında bir A-10 Thunderbolt uçağı kaybetmişti.

Söz konusu iki uçakla birlikte ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükselmiş oldu

İran, bir F-15E savaş uçağının Kohgiluyeh ve Boyer-Ahmad eyaletleri üzerinde, bir A-10 uçağının ise Basra Körfezi’nde düşürüldüğünü duyurdu.

ABD’ye ait bir Black Hawk helikopterinin de arama kurtarma operasyonu sırasında İran ateşiyle vurulduğu ancak uçuşuna devam edebildiği öne sürüldü.

Tahran, uçakların “yeni ve gelişmiş bir hava savunma sistemi” ile düşürüldüğünü açıkladı. Bu durum ABD’nin İran’ın hava savunmasının büyük ölçüde etkisiz hale getirildiği yönündeki iddialarıyla çelişti.

Tahran’da çok sayıda kişi, düşürülen uçakları “büyük askeri başarı” olarak nitelendirerek sokaklarda kutlama yaptı.

İran'dan ateşkes açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile olası arabuluculuk görüşmelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tahran yönetiminin Pakistan'ın başkenti İslamabad’da yapılması planlanan görüşmeleri hiçbir zaman reddetmediğini belirten bakan, İran’ın temel önceliğinin savaşın sona erme koşulları olduğunu söyledi.

Bakan, İran’ın odak noktasının görüşme yeri ya da formatı değil, savaşın sonucu olduğunu vurgulayarak, “Bizim için önemli olan, bize dayatılan yasa dışı savaşın kesin ve kalıcı şekilde sona ermesidir” ifadelerini kullandı.

Savaşta en son ne oldu?

ABD ve İsrail’e ait güçlerin İran’ın güneybatısındaki petrokimya merkezlerini hedef aldığı bildirildi. İran medyasında yer alan haberlere göre, Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kentindeki Özel Petrokimya Bölgesi’nde patlamalar meydana geldi.

Fars Haber Ajansı, saldırılarda bölgedeki üç şirketin vurulduğunu aktardı. Tasnim Haber Ajansı ise hasarın boyutunun henüz netleşmediğini duyurdu.

Saldırı, savaşın enerji altyapılarını da hedef alan yeni bir aşamaya geçtiğine işaret ediyor.

ABD'nin "havada mutlak üstünlük" iddiası

Düşürülen iki ABD savaş uçağı, Washington yönetiminin savaş boyunca öne çıkardığı “hava sahasında mutlak üstünlük” iddialarını tartışmaya açtı.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, Mart ayı başında yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in kısa sürede İran hava sahasında “tartışmasız kontrol” sağlayacağını belirtmişti.

Uzmanlara göre bu olaylar askeri dengeleri kökten değiştirmese de, ABD’nin en büyük avantajı olan hava üstünlüğünün mutlak olmadığını gösteriyor.

Savaşın etkisi Körfez ülkelerinde de hissedildi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentindeki bir gaz tesisinde düşen enkaz parçaları nedeniyle çıkan yangında bir Mısır vatandaşı hayatını kaybetti, dört kişi yaralandı.

Kuveyt, İran saldırılarının bir petrol rafinerisi ve tuzdan arındırma tesisini vurduğunu açıklarken, Tahran su tesisini hedef aldığı iddiasını reddetti. Bahreyn’de ise bir İran İHA’sının parçalarının yerleşim alanına düşmesi sonucu dört kişi yaralandı, bazı evler zarar gördü.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2026, 10:01