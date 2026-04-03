ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımında “Çok geç olmadan İran'ın anlaşma yapmasının zamanı geldi, aksi halde büyük olma potansiyeline sahip ülkeden geriye hiçbir şey kalmayacak” dedi.

Trump, mesajında Kereç'teki B1 köprüsünün vurulma görüntüsünü paylaştı. “İran'ın en büyük köprüsünün çöktü ve bir daha asla kullanılamayacak, çok daha fazlası yolda” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise tamamlanmamış köprüler dahil olmak üzere sivil altyapıya yönelik saldırıların İranlıları teslim olmaya zorlayamayacağını söyledi. Her köprü ve binanın daha sağlam şekilde inşa edileceğini belirtti.

İran misillemelerini sürdürüyor

Öte yandan İran, İsrail ve ABD'nin saldırılarına yeni misillemelerde bulundu.

Devrim Muhafızları, Bahreyn'deki Amazon Bulut Bilişim Merkezi'ne saldırı başlattıklarını açıkladı. İlerleyen saatlerde Oracle şirketinin Dubai'deki veri merkezlerini de hedef aldıklarını belirttiler.

Ürdün'deki El Azrak Hava Üssü'nde bulunan ABD uçaklarına dron saldırısı düzenlendi. Bir diğer hedef alınan nokta İsrail'in Kudüs şehri oldu. Kudüs'te patlama sesleri duyuldu. Tel Aviv'de de patlamalar yaşandı.

İran ordusu başkomutanı Emir Hatemi, kurmaylarına “her türlü saldırıya hazırlıklı olun” dedi.

Hatemi, İran'ın operasyonel karargahının düşman hareketlerini ”son derece karamsar ve hassas bir şekilde" izlemesi gerektiğini söyledi. Devlet medyası, Hatemi'nin "Düşmanlar kara harekatı girişiminde bulunursa hiçbir düşman askerinin hayatta kalmaması gerektiğini" söylediğini aktardı. Devlet medyası, Hatemi'nin diğer ordu komutanları ve yetkililerle katıldığı bir toplantının görüntülerini paylaştı.

ABD ve İsrail İran’da köprü vurdu

İran'ın Elbruz eyaletine bağlı Kerec kentinde ABD ve İsrail'in düzenlediği hava saldırısında B1 Köprüsü vuruldu. Köprünün orta kesimi yıkılırken bazı kişiler de yaralandı. Açıklamada, saldırı sonucu "Orta Doğu'nun en yüksek köprüsü" olarak bilinen B1'in orta kesiminin tamamen yıkıldığı, bazı İranlıların ise yaralandığı belirtildi.

İran devlet medyası, Eski Dışişleri Bakanı Kemal Harazi'nin hava saldırısına uğradığı ve eşinin de öldürüldüğünü söyledi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Harazi'nin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Kremlin: Savaşın çözümüne katkıda bulunmaya hazırız

Rusya, İran Savaşı'na dair açıklama yaptı. Kremlin, “Gerekirsa Rusya, İran Savaşı'nın çözümüne katkıda bulunmaya hazırdır." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump'ın NATO'yu eleştirmesinin ardından Kremlin de “Rusya için NATO düşmanca bir ittifaktır.” dedi.

Çin: Hürmüz krizinin nedeni İran’a yönelik yasa dışı operasyon

Çin Dışişleri Bakanlığı, İran Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu. “Hürmüz Boğazı meselesinin temel nedeni, İran’a yönelik yasa dışı askeri operasyondur. Güzergahın güvenliğini sağlamak için tarafların gerilimin tırmanmasını önlemek amacıyla birlikte çalışması gerekiyor.” ifadeleri kullanıldı. Çin, taraflara askeri operasyonları durdurmaları çağrısında bulunurken “Askeri yöntemler hiçbir sorunu çözemez, gerilimi düşürün.” denildi.